La Glorieta

Contestación desde el SNTE 53. Ayer mientras en el Congreso del Estado de Sinaloa preparaban desde la Junta de Coordinación Política la advertencia de que van por las auditorías al fideicomiso del SNTE 53 y al de Vivienda del Issstesin, el dirigente de la sección sindical, Fernando Sandoval, arremetía contra el gobernador Rubén Rocha Moya, a quien acusó de ser como cierto personaje de la Vecindad del Chavo, “porque cuando no dice una cosa, dice otra”. Y le recordó que él como secretario general de la sección sindical no es el que preside el fideicomiso al que pertenece la Unidad de Servicios Estatales (USE), pues añadió que son seis figuras las que lo presiden: “Tres propietarios y tres suplentes, y ahí va Gobierno del Estado y la Dirección de Recursos Humanos”, le contestó Sandoval, quien le reviró que no es posible que (Rocha Moya), siendo jefe de asesores de anteriores gobiernos, no sepa lo que pasaba en este tema.

Que saque las manos. En su conferencia ante los medios, el secretario de organización del SNTE 53, Fernando Sandoval, quien está a punto de entregar la estafeta sindical, le pidió al gobernador que saque el cuerpo del proceso interno que vive el gremio magisterial para renovar esta sección, pues le señaló que el subsecretario Rodolfo Jiménez López anda operando abiertamente en favor de un candidato, y así lo confirmó el último día de los registros cuando se le vio llegar en una camioneta de gobierno y con escolta para acompañar en el registro a uno de los contendientes. Pero no solo eso, Sandoval le adelantó que el candidato de unidad ganará esta elección, así se entrometa el gobierno morenista en el proceso, por lo que le anticipó una derrota como la que le propinaron en el SNTE, Sección 27. “Nunca hemos estado de rodillas ante un gobierno (…) nunca hemos sido sumisos”, le mandó decir a gobernador, a quien le cuestiona que justo a 17 días de la elección del sindicato salga a denostar a la organización sindical y los acuse de irresponsables en este tema del fideicomiso.

Fiesta sin sana distancia. De incongruente calificaron al Gobierno del Estado, pues por un lado anuncia la disminución de los aforos a un 50 por ciento ahora que el semáforo epidemiológico cambió a color naranja debido a los altos contagios de covid-19, pero por otro lado permite los eventos masivos. Basta con ver algunas imágenes del concierto de Marco Antonio Solís realizado este sábado en la capital sinaloense, en donde la falta de sana distancia hizo honor a la famosa canción del Buki: “A dónde vamos a parar”. Es una realidad que en ese evento no hubo ninguna autoridad que hiciera respetar los protocolos sanitarios, no importa lo que diga Salud estatal o el propio gobernador. Y si nos atenemos a ese evento del fin de semana, muchos ya apuestan a que es un hecho que el Carnaval de Mazatlán va porque va, ya incluso la Secretaría de Seguridad Pública anunció que tiene listo el operativo, por si acaso. Sobre la decisión incongruente de la autoridad en el tema sanitario, el líder de los locatarios del centro de Culiacán, Óscar Sánchez Beltrán, dijo que ya están cansados de estas decisiones encontradas, pues mientras a ellos los restringen, al mismo tiempo permiten eventos masivos que generan más contagios que las compras en el primer cuadro de la ciudad.

Se relajan en Navolato. En donde también falta poner mano dura para meter en cintura a los visitantes es en Altata, lugar que este fin de semana pasó de ser un centro turístico muy concurrido y atractivo a una especie de cantina gigante, con mingitorios imaginarios en plena vía pública, facilitado todo este desorden por la ausencia de un operativo de seguridad, pues cuenta que desde la llegada de la alcaldesa Margoth Urrea a la alcaldía, todo ha estado más relajado, no solo el tema de la prevención del covid o el resguardo a los visitantes en un sitio tan visitado, sino también la seguridad en ciertos puntos del municipio.