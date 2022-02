La Glorieta

audima

El arrebato del alcalde. Pareciera que cada vez se esfuerza más el alcalde Jesús Estrada Ferreiro por superarse a sí mismo en cuando a actitud imprudente se refiere, pues ayer hizo gala de ello durante un evento convocado para tratar temas relacionados con las mujeres, pues aprovechó que tenía enfrente al gobernador Rubén Rocha Moya y al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Feliciano Castro, para reclamarles la aprobación de una reforma a la Ley de Agua Potable del Estado de Sinaloa que garantiza el descuento del 50 por ciento a jubilados, pensionados, discapacitados y adultos mayores, misma que ya fue enviada por el mandatario estatal al Diario Oficial del Estado para su publicación. Y es que, para Estrada, y así lo reafirmó, los jubilados y pensionados no son un grupo vulnerable, y todavía afirma que una muestra de ello es él, quien percibe una pensión de más de 50 mil pesos al mes, vaya comparativo. Desde luego que, al hacer este pronunciamiento y comparación, los asistentes solo se quedaron viendo unos a otros, como diciéndose para sus adentros: “Lo hemos perdido”. Y efectivamente, pareciera que en esa avaricia que ha demostrado el alcalde por aumentar los ingresos del gobierno municipal que encabeza, no le importa afectar a los diversos grupos vulnerables, quitándoles cuando descuento ya tenían garantizados desde hace años, pero que para él se han convertido en una especie de botín, aunque al final esto no se refleja para nada en la mejora de los servicios públicos, pues las quejas por deficiente recolección de basura, problemas con el alumbrado, parques y camellones sucios o calles en pésimo estado siguen siendo una constante. Pues con todo y que a partir de hoy entran en vigor dichos descuentos, el presidente municipal afirmó que nos los aplicará, y que le hagan como quieran.

Le responden al alcalde. Más rápido que inmediatamente le llegó al alcalde Estrada Ferreiro la contestación sobre el tema de la reforma que garantiza los descuentos a jubilados, pensionados y discapacitados no solo en Culiacán sino en todo el estado. Y fue precisamente de parte del diputado morenista Serapio Vargas Ramírez, con quien ya trae una marcada rivalidad por este tema. El legislador criticó al alcalde por ser el único de los 18 municipios que se queja por la aprobación de esta reforma y argumenta que llevará a la Junta de Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán a la quiebra, cuando se trata de la mejor paramunicipal del estado, y se trata de descuentos que siempre se han otorgado. También le pidió que, si tanto se queja por los problemas financieros que tiene el gobierno municipal, para qué se reeligió, que mejor se queje del seguro de las lámparas que instaló y que ya en muchas de las localidades están apagadas: “¿por qué no escuchó al alcalde demandando a la empresa que cumpla con la reparación, a quién le tiene miedo, qué compromisos tiene?”, le cuestionó… y añadió: “Lo que falta es inteligencia y amor, mucho amor, pero yo no le puedo pedir al alcalde amor porque nadie puede dar lo que no recibió”. Ya entrado en los cuestionamientos, Vargas Ramírez dijo que le gustaría saber qué participación tuvo Estrada cuando fue subprocurador por allá en 1982, en el gobierno de Toledo Corro, cuando afirma que estudiantes vivieron una fuerte represión por parte de las autoridades.

Rector pide cerrar filas. Un inesperado mensaje lanzó ayer Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (Suntuas), cuando para cerrar el acto del primer informe de labores de José Carlos Aceves Tamayo, dirigente de la Sección Académicos, los llamó a cerrar filas en favor de la universidad, pues les advirtió que llegarán momentos en que tratarán de dividirlos e incluso mentirles para tratar de ganar adeptos. Sorprendió el llamado porque no son tiempos políticos, aunque ciertamente los grupos al interior y exterior de la universidad nunca descansan.