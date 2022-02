La Glorieta

audima

Le responden a Zamora. Todo parece indicar que el senador y excandidato a gobernador Mario Zamora Gastélum no se documentó bien antes de exigir al gobierno que encabeza el morenista Rubén Rocha Moya que hiciera públicos los documentos sobre la contratación de créditos bancarios por un total de mil 600 millones de pesos, de los cuales, por cierto, solo se ejercieron mil 500, esto en diciembre del año pasado, y cuya documentación se puede revisar paso a paso en este link: https://bit.ly/3oGaC9w Sobre este tema, el secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, detalló que por estos créditos que el gobierno estatal solicitó para el pago de aguinaldos y la segunda quincena a los trabajadores, la administración pagó 3 millones de pesos de intereses; y los recursos con que se saldaron dichos créditos no fueron partidas extraordinarias, sino recursos del Gobierno del Estado que la federación entregó antes de finalizar el año. El funcionario dijo que quien quiera puede consultar los documentos en el portal de transparencia, que son públicos. Desde el Congreso local también le brincó al senador el presidente de la Mesa Directiva, el pasista Gene René Bojórquez, quien sostuvo que al priista le debería dar vergüenza estar pidiendo rendición de cuentas cuando solo fue un aplaudidor de Quirino Ordaz Coppel. Incluso le recomendó que se apoye con su personal técnico en caso de que desconozca cómo ingresar al portal de Transparencia para revisar la documentación que está disponible.

Imelda Castro ya ni la burla perdona. Hablando de legisladores federales, a la senadora Imelda Castro le llovieron críticas en redes sociales el miércoles por la tarde-noche, luego de afirmar que “los periodistas deben hacer público cuánto ganan”, como si el salario que perciben se pagara de los impuestos de la ciudadanía, cosa que en su caso sí ocurre, todo en su afán por defender al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su hijo José Ramón López Beltrán, a quien Latinus y Mexicanos contra la Corrupción exhibieron hace días la forma como vive en Houston. En su argumento, la sinaloense se refirió al periodista Carlos Loret de Mola y aseguró que lo que él hace “es un trabajo público (…) no está en el ámbito privado lo que realiza”, por lo que se sumó a la exigencia del mandatario mexicano de que Loret transparente los ingresos que percibe, pero no solo eso, la remató diciendo que todos los periodistas deberían decir cuánto ganan. Ya ni la burla perdona la senadora.

¿Perdido en su nube? El secretario de la Comisión de Fiscalización en el Congreso del Estado, el morenista Marco Antonio Zazueta, se le fue encima a su colega y presidente de dicha comisión, al diputado priista Sergio Mario Arredondo Salas, pues aseguró que esta comisión “anda perdida en su nube” e insinuó que esa desatención no es casual, pues seguramente atiende a algún tipo de consigna para no tocar temas de corrupción. El aludido, por su parte, le respondió al morenista que su comentario no le afecta, pues afirma que dicha comisión funciona de forma apartidista, no a capricho de nadie, y aprovechó para decirle que si ellos (morenistas y pasistas) quieren sacar a la titular de la Auditoría Superior del Estado, que realicen el procedimiento como debe ser. En pocas palabras, lo que le manda decir Sergio Mario a Marco Antonio es que no tiene por qué pensar igual que ellos.

El PAN, en pausa. Tal parece que el único instituto que se paralizó con la reciente ola de contagios covid-19 es el Partido Acción Nacional en Sinaloa, pues trascendió que la reunión del Consejo Político Estatal que estaba prevista para el sábado pasado se suspendió debido a este virus, por lo que el nombramiento de la tesorera que acompañará a la presidenta estatal Roxana Rubio tendrá que esperar, lo mismo que la instalación de la Comisión Permanente, que deberán integrar 30 panistas, 20 de ellos a elección directa y otros 10 a propuesta. Y aunque desde el PAN la versión oficial es que el Consejo Político se suspendió por el covid, hay otras voces también ligadas al partido albiazul que afirman que lo que realmente estropeó la reunión es el clima de división y desaliento que impera al interior luego de la llegada de Roxana al timón.