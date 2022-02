La Glorieta

audima

¿Penal o palenque? Vaya que los internos se sirven con la cuchara grande al interior del Centro de las Consecuencias Jurídicas del Delito en Culiacán, mejor conocido como el Penal de Aguaruto, pero que en breve podría ser considerado un palenque, pues hasta peleas de gallos se realizan ahí dentro sin que extrañamente la autoridad se dé cuenta. Lo anterior salió a relucir este fin de semana cuando en un operativo de revisión detectaron indicios de que algo andaba mal, y efectivamente al hurgar encontraron un arsenal compuesto por siete armas cortas y seis armas largas, entre estas últimas un fusil de asalto automático M-4, la principal arma de infantería usada por el ejército estadounidense y numerosos grupos policiales de élite, como el SWAT, por su diseño para combates en sitios cerrados; también hallaron dos rifles AK-47 y un AR-15. Pero no solo eso, también un millón 250 mil pesos en efectivo, producto de las ganancias, se infiere, por la venta de droga, pues también había dos cartones repletos de mariguana, además de bebidas embriagante. Como dijo el diputado Pedro Alonso Villegas Lobo, solo faltó encontrar la banda o a los ‘chirrines’ tocando ahí dentro, pues es imposible no pensar en las fiestas que se viven en este espacio donde ha ocurrido de todo: fugas, amotinamientos, riñas, asesinatos, ‘suicidios’ y ahora convertido en un palenque y centro de negocios, ilícitos desde luego. El propio gobernador, al ser cuestionado del control que tienen los internos el penal, tuvo que admitir -aunque no se sabe si lo dijo a broma- que los reos no se han fugado porque no quieren, pues efectivamente no se fugan porque no quieren, porque seguramente viven más cómodos ahí adentro, con comida gratis y vigilancia las 24 horas del día, si es que se le puede llamar vigilancia.

El desgaste de Rocha. A mediados de diciembre pasado uno de los temas discutibles fue si el gobernador Rubén Rocha Moya estaba sufriendo un prematuro desgaste, cuestionamiento que él mismo atajó y trató de apaciguar diciendo que todo mandatario estatal se desgasta. Y efectivamente así ocurre, pero lo que no pudo negar es que en su Gobierno él ha sido y sigue siendo el receptor de la mayoría de los conflictos y los golpes mediáticos. Por un lado, la exigencia de bases en el sector salud, la indecisión o pausa en el tema del carnaval de Mazatlán; el conflicto cerrado con el alcalde Jesús Estrada Ferreiro por la aprobación y publicación del decreto que garantiza los descuentos en la tarifa del agua, pero antes lo fue el tema del aumento al predial y el caso del metrobús; o las marcadas diferencias con el mazatleco químico Benítez que de cancelarse o aplazarse las fiestas carnestolendas júrelo que brotarán con mayor fuerza; ahí está también el pleito con el SNTE 53 y su dirigente Fernando Sandoval, un pleito que inició la titular de SEPyC, Graciela Domínguez, por la asignación de unas bases, pero que se ha recrudecido con las revelaciones del fideicomiso al que pertenece el edificio de la USE y las acusaciones de intromisión en el proceso de renovación sindical. Pero lo grave es que en todos estos pleitos el gobernador ha quedado muy expuesto, sin nadie hasta ahora en su gabinete que le sirva de escude. Si acaso Cuen Ojeda ha atenuado un poco los problemas en Salud, pero a ambos les ha faltado coincidir en sus posturas; mientras que Graciela Domínguez, quien inició el conflicto con el SNTE 53, ha estado ausente.

Muy activo Zamora. El senador sinaloense y excandidato a la gubernatura de Sinaloa, por la alianza PRI-PAN-PRD, se reunió este fin de semana con varios expresidentes del Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional en la capital sinaloense. Cuentan que fue en un comedero de conocida plaza del sector Tres Ríos. Entre los asistentes a esa plática con Zamora estuvieron Francisco Frías Castro, Jesús Enrique Hernández Chávez, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, Mario Niebla Álvarez, además de Roberto Soltero Acuña, Benito Flores Díaz, Samuel Escobosa Barraza y el profesor Eduardo Garrido Achoy. En el mismo sitio, el legislador se reunió con la estructura perredista, con lo poco que queda.