La Glorieta

audima

Acusados con el presidente. Ante Gobernación y el presidente de la República acusará el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, de traidores a los diputados y al gobernador Rubén Rocha Moya. En vez de molestar al presidente Andrés Manuel López Obrador, con gestiones en beneficio de los ciudadanos, lo hará con chismes y solo porque no le cumplen sus caprichos. Ojalá que también le cuente al presidente que aunque está señalando al gobernador Rubén Rocha Moya de traidor, su hijo está laborando con ese gobierno contra el que tanto despotrica y ante el que asegura que no baja la cabeza. En este caso se va a saber qué tanto aguante tiene Rocha Moya de que el alcalde en todas partes ande despotricando en su contra y afectando su imagen. Es tanto el egocentrismo del primer edil de Culiacán que anda peleando con enemigos imaginarios, ya que cree que tanto el mandatario estatal como los diputados votaron a favor de la reforma a la ley del artículo 50 de las Juntas de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, no porque quieran ayudar a las personas que menos tienen, sino para perjudicarlo a él. Lo extraño es que es el único alcalde enojado porque los diputados y el gobernador aprobaron descuentos para adultos mayores de 65 años, discapacitados, pensionados y jubilados, los demás no dicen nada, por lo que Estrada Ferreiro está quedando como el único que tiene gran ambición de recaudar, desconociéndose con qué fines.

Senadora hace comercial. Desde una oficina o sala de lujo y haciendo uso de una laptop, la senadora Imelda Castro Castro hizo el llamado a pagar el predial. En su comercial sale el edificio del Ayuntamiento de Culiacán, hay que reconocer que las tomas están bien realizadas y con calidad. La senadora da recomendaciones de que si no pueden ir al Ayuntamiento lo paguen en línea, hay que recordarle que miles y miles de sinaloenses no son privilegiados como ella y no tan fácil pueden pagar el predial y menos por línea porque no cuentan ni con computadora ni con internet. La senadora cada vez anda haciendo cosas que no le competen y solo por quedar bien. Bien podría realizar acciones que realmente ayuden a las familias sinaloenses como usar la Tribuna del Senado para pedir que se surtan medicinas en los hospitales, que haya internet en las escuelas o bien hacer gestiones para que haya más presupuesto para obra; ah, eso no verdad, eso le implicaría iniciar una lucha. Senadora, su función es trabajar para el bienestar de los sinaloenses y todos los mexicanos, tome su puesto con seriedad; déjese de andar jugando a la política, si quiere ser alcaldesa de Culiacán u ocupar otro cargo en la política, gáneselo trabajando en beneficio para el pueblo, no andando quedando bien con otros políticos.

Doble discurso. Mientras que desde su conferencia naranja, la cual hace cada semana el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, despotrica contra el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, su regidor Octavio Valenzuela vota a favor de todo lo que propone el alcalde, como la reducción del descuento del predial a los empresarios y también estuvo a favor de que se presente la Controversia Constitucional para que no se realicen los descuentos del agua a las personas vulnerables. Sergio Torres está siendo fuertemente criticado por muchos ciudadanos porque el partido que dirige está a modo en el Ayuntamiento y le dicen que calladito se ve más bonito.

Otro golpe al bolsillo. Con la sorpresa se encontraron muchos ciudadanos ayer, ya que el costo de la entrada al zoológico era de 40 pesos y para ver a las serpientes era de 30 pesos; o sea que ya empezaron a cobrar por separado y como si eso no fuera suficiente, al león no se puede ver de lo mugrosos que están los cristales, hasta cuándo Jesús Estrada Ferreiro, por qué te empeñas en afectar tanto el bolsillo de los ciudadanos.