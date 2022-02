La Glorieta

audima

Que no habrá descuento. Que no acatará el decreto aprobado por el Congreso local para aplicar descuentos del 50 por ciento a jubilados, pensionados, discapacitados y adultos mayores, insistió este lunes el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, y hasta se mostró confiado en que ganará la controversia constitucional que le autorizó el cabildo interponer. Y aunque asegura que quienes de plano no tengan para pagar el consumo del agua potable, solo requieren acreditar esa insolvencia ante el Ayuntamiento para que este la pague por ellos, y para ello dijo que habrán de designar a una trabajadora social que se encargará de hacer la verificación para ver si son candidatos a la exoneración del pago.

Cuidado con el tiro por la culata. Nuevamente el gobernador Rubén Rocha Moya admitió que entre él y el alcalde Jesús Estrada Ferreiro hay diferencias, pero aseguró que lo que diga en torno al tema de los descuentos por consumo de agua no le quita el sueño. Y es que en varias ocasiones el primer edil lo ha llamado “cómplice de los diputados” y en esta última ocasión lo volvió a insultar por no haber vetado el decreto de la reforma al Artículo 50 de la Ley de Agua Potable del Estado de Sinaloa para garantizar el descuento del 50 % a jubilados y pensionados, además de discapacitados y personas de la tercera edad. Sobre este tema, Rocha Moya reconoció que efectivamente él tiene la facultad de veto cuando no comparte lo aprobado por los legisladores, pero en este caso sí está de acuerdo con la reforma, pues se trata de garantizar descuentos a personas mayores y con discapacidad, incluso le recordó a Estrada Ferreiro que el programa estelar del presidente Andrés Manuel López Obrador, apoyar a estos dos grupos vulnerables, incluso está dentro de la Constitución, en el artículo cuarto constitucional para garantizar las pensiones a adultos mayores y a discapacitados. Hasta le hizo una recomendación a Estrada: “No me vaya a acusar con el presidente porque le vaya a salir el tiro por la culata”.

Reacomodos en el PAN. Por los pasillos del Congreso local se ha dejado ver el exsecretario general del Partido Acción Nacional, Ivanovich Gastélum Vega, quien es el nuevo asesor de la diputada local Giovanna Morachis Paperini, parte de los ajustes al interior del partido. Quien de plano ya no se ha visto en la sede del Poder Legislativo es el exdiputado suplente Esteban García Castro, quien curiosamente desde que en este mismo espacio se revelara su asignación como nuevo asesor legislativo desapareció como por arte de magia. Cuentan que donde se le ve con frecuencia es en la sede estatal del partido, donde Roxana Rubio trae nuevas broncas con un grupo de al menos seis personas que fueron dadas de baja en las oficinas, y a quienes no les quieren entregar el finiquito en tanto no acepten hacerlo en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Así los cambios en Acción Nacional.

Los riesgos. Directo fue Héctor Melesio Cuen Ojeda este lunes cuando admitió que en el tema del Carnaval de Mazatlán se está jugando con la vida de los sinaloenses. Y es que, de acuerdo con el titular de Salud, quien desde un principio ha estado en contra del evento, pero se mantiene en “pausa” por orden del gobernador Rubén Rocha, ejemplificó el riesgo con lo ocurrido luego tras los festejos de diciembre, pues a raíz de ello en enero se vivió un gran repunte en los contagios, pero en febrero se disparó la letalidad a consecuencia misma de esos casos que se venían arrastrando y que se complicaron, escenario que podría repetirse con el carnaval. Ahí la advertencia, veremos si el gobernador y el alcalde de Mazatlán están dispuestos a cargar con las muertes que podrían verse reflejadas mes y medio después del carnaval.

Caso Sanalona. Hoy dictarán sentencia al primero de los policías estatales procesado por el asesinato de las jóvenes originarias de Tamazula, Durango, Ana Carolina y Andrea Candelaria, ocurrido el 27 de enero de 2020 en Sanalona. Se trata de Joel Noé, para quien están pidiendo una pena máxima de 37 años y seis meses por los delitos de homicidio calificado con ventaja y abuso de autoridad.