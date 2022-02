La Glorieta

audima

El desplegado de Estrada. En medio de la confrontación que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro trae con los diputados locales y el propio gobernador Rubén Rocha Moya, a quienes insulta y denosta un día sí y el otro también con ese característico lenguaje, ayer publicó en medios un amplio desplegado que incluye un mensaje en el que además agrega el escrito que hizo llegar hace días al mandatario estatal con la intención fallida de que vetara el decreto de reforma a la Ley de Juntas de Agua Potable del estado de Sinaloa, que garantiza descuentos del 50 por ciento a los pensionados, jubilados, discapacitados y adultos mayores –casualmente los grupo objetivo de los programas emblemáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador-. Y aunque no sorprende, sí es de resaltar el lenguaje empleado por el primer edil en el desplegado, quien se supone busca convencer a Rocha Moya, pero señala en el escrito que la reforma aprobada por los diputados locales y respaldada por el gobernador es perversa y persigue fines políticos electorales, lo que a su consideración resulta inmoral y atenta contra la dignidad de las personas. Pero no solo eso, también le recrimina a Rocha haberse convertido en cómplice de los legisladores con la publicación del decreto que –supone Estrada- estaba obligado a vetar, por lo que agrega que “con esas medidas demagógicas solo se está poniendo en riesgo el suministro y calidad del agua potable…” Pero luego se proyecta el alcalde y muestra su otra preocupación, quizá la principal, al afirmar que desde el Congreso y la gubernatura buscan generar las condiciones para “desprestigiar a los presidentes municipales con el insano y perverso propósito de que no sean candidatos al Senado de la República o alguna diputación federal, favoreciendo con ello al jefe de la pandilla Feliciano Castro Meléndrez”. Y eso de “pandilla”, lo escribe en referencia a “pandilla de ladrones”, como ha llamado a los legisladores en varias ocasiones. Sin duda, un desplegado para enmarcar.

El que se lleva se aguanta. Así reza una popular frase, más cuando de pleitos se trata, por lo que bien vale la pena aplicar en estos momentos turbulentos de la relación entre el presidente municipal de Culiacán con el titular del poder Ejecutivo estatal y los integrantes del Legislativo local. Incluso ayer desde el Congreso estatal le pidieron respeto y civilidad a Jesús Estrada Ferreiro en su forma de expresarse. Y tienen razón, porque el alcalde podrá no estar de acuerdo en muchas de las decisiones que se toman desde el Legislativo, pero de ahí a faltarles al respeto refiriéndose a sus integrantes como una “pandilla” (en referencia clara a ladrones), lo único que hace es dar pie a que también le falten al respeto a él. El propio regidor panista, Sadol Osorio Porras, señaló que ese léxico empleado por Estrada solo cierra puertas, por lo que debe cambiar de estrategia.

Se suma Sergio Torres a la polémica. Más que un presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro está convertido en un recaudador, y así lo señaló el exalcalde y hoy dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, quien le aconsejó al morenista buscar mejor chamba como recaudador de rentas. De paso les recomendó también a los diputados locales darse una vueltecita por las oficinas del Ayuntamiento para “darse cuenta de los negocios que hace el alcalde”, pero que –y eso no lo dice Sergio- su regidor Octavio López no hace nada para evidenciar, pues, al contrario, el edil emecista avaló el cobro de 20 pesos a los automovilistas que ingresan al Parque 87, de la misma forma que lo hizo con la reducción del descuento en el pago del predial a los comerciantes, a quienes les redujeron de 40 a solo 5 por ciento el beneficio, y la nula oposición que mostró cuando desde Cabildo se discutió la propuesta de interponer una controversia constitucional por la reforma aprobada para que la Japac respete el descuento del 50 por ciento a jubilados, pensionados, discapacitados y adultos mayores. Quizás Octavio no necesite el descuento, porque además del buen sueldo que percibe como regidor, también tiene una jugosa pensión, como la que presume el alcalde, pero hay miles de ciudadanos que ese descuento les ayudaría para arrimar una comida a la mesa.