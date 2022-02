La Glorieta

audima

Sigue encendido el alcalde. Ayer, el presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro dio otra muestra del coraje que les trae a integrantes del Congreso local, particularmente a los diputados Feliciano Castro Meléndrez, a Serapio Vargas Ramírez y a Pedro Alonso Villegas Lobo, incluso al propio gobernador Rubén Rocha Moya, a quienes en un programa radiofónico responsabilizó nuevamente de lo que pueda pasarle a él y a su familia debido al odio que, según él, están generando en la población para hacerles creer que es enemigo del pueblo, de los pobres, de los discapacitados, de los adultos mayores y de los jubilados y pensionados, grupos a los que, aclaró, no aplicará los descuentos del 50 por ciento en el consumo del agua potable, como le ordena la reforma a la Ley de Agua Potable del Estado de Sinaloa, y que tanto exigió al mandatario estatal que la vetara porque significará un boquete financiero de 200 millones de pesos para la Junta de Agua de Culiacán (Japac). Y no aplicará la ley aprobada por los legisladores porque afirma que es violatoria de la Constitución y, por tanto, el gobernador la debió vetar, en atención a eso y a que va en detrimento de las finanzas de las Juntas de Agua Potable en Sinaloa, además de recordarles que a él, la propia Constitución le da facultades para inaplicar el decreto, y así lo hará. Ya entrado, Estrada les mandó decir a los legisladores, a quienes llamó perredistas, porque dejaron aquel partido para emigrar a Morena, que no tiene miedo de que le inicien un juicio político para desaforarlo, que lo hagan para ver de a cómo les toca. También insistió en que él no anda buscando continuar en la carrera político-electoral, como seguramente sí lo hacen los alcaldes de municipios grandes que no han dicho nada sobre esta reforma porque creen que, con aplaudirle al gobernador, tendrán segura una candidatura al Senado a una diputación federal. Y al gobernador, quien hace días dijo que no tenía por qué vetar la reforma a los diputados, que incluso les publicaría todo, le mandó decir que hace mal con decir eso, porque su compromiso no debe ser con los legisladores sino con la ciudadanía.

Le responde Rocha al alcalde. Luego de que Estrada Ferreiro responsabilizara al gobernador Rubén Rocha de lo que le pudiera ocurrir a él y a su familia, el mandatario estatal calificó el señalamiento como un “despropósito”, por lo que le pidió al alcalde que no desconfíe, que no tema, porque él es una persona de principios y valores, incluso una persona con mayor firmeza democrática. En todo caso, añadió Rocha, él podría desconfiar de Estrada no solo porque él mismo tiene principios y se ha formado en la izquierda desde chamaco, sino porque el alcalde “es de izquierda de ocasión”, y le insiste: “…no debe temerme, yo tengo principios, tengo valores humanos y, además, no hay ninguna razón”, no sin antes señalar que lo que el alcalde está haciendo es poner en riesgo la transformación de Culiacán.

Que alguien ponga rienda a Zazueta. En la Comisión de Fiscalización del Congreso de Sinaloa parece estar gestándose un conflicto, generado por el secretario de dicha comisión, el morenista Marco Antonio Zazueta, quien, a como dé lugar, quiere dar órdenes al priista Sergio Mario Arredondo, quien preside la Comisión. Uno de los temas que trae desesperado al morenista y expresidente de la Comisión es la auditoría a los fideicomisos del SNTE Sección 53, temas que deben seguir un proceso, y actualmente la documentación es revisada por el área Jurídica, pero Marco Antonio quiere que ya empiecen a sesionar, cuando no tienen toda la documentación, todo porque el señor quiere darle gusto al gobernador, pues así se comenta.

Trascendido. Este miércoles, se supo de forma extraoficial que el gobierno municipal de Culiacán habría presentado una denuncia en contra de los diputados Pedro Alonso Villegas Lobo y Adolfo Beltrán Corrales, por aquella toma de la avenida Álvaro Obregón, cuando acompañaron a pepenadores que pernoctaron dos noches en la vía pública, hasta que el alcalde los atendió y llegaron a un acuerdo para su retiro. Los legisladores no habían sido notificados aún ayer por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, pero se advierte que hoy surgirán detalles.