La Glorieta

Feliciano y su juego de palabras. Luego de las acusaciones e insultos que le envió el alcalde de Culiacán, el diputado local morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez, que fue llamado “jefe de pandilla”, le respondió a Estrada que “hay miserias políticas que no atendemos”. Incluso en ese juego de palabras empleado por el líder del grupo parlamentario de Morena, aseguró que en su momento procederán en contra del alcalde culichi, porque "hay cántaros que tanto bajan al lodo que se rompen y llegan corrientes que los arrastran". Incluso citó a Kalimán para recomendar “serenidad y paciencia para que sea la inteligencia lo que los ilumine”. Pero cuidado, también advirtió que a “las sandías hay que cortarlas cuando están maduras”. Lo que sí intentó dejar en claro es que no permitirán que el presidente municipal le siga faltando al respeto al Congreso local y al gobernador, aunque hasta ahora no se ve cómo lo puedan meter en cintura, y tampoco dijo qué harán.

¿Izquierdista de ocasión? Luego de la respuesta que el gobernador Rubén Rocha Moya hizo a los señalamientos e insultos de Estrada Ferreiro, una de las interrogantes que han surgido es si este choque político entre el alcalde y el mandatario estatal podría provocar la salida de Jesús Manuel Estrada López, hijo del presidente municipal, del Gobierno del Estado, donde ocupa la dirección del Instituto Sinaloense de Desarrollo Social (Indesol), cargo que le fue entregado por Rocha Moya a inicios de diciembre pasado, hecho que levantó polémica. Y es que todo hace indicar que esta vez sí se pasó de la raya el primer edil al insultar la investidura del gobernador con una serie de adjetivos en la carta abierta que publicó en medios informáticos y además por responsabilizarlo de posibles agresiones, lo que no dejó pasar el mandatario y lo consideró un despropósito, incluso lo llevó a calificar a Estrada —su amigo— como un izquierdista de ocasión, por no decir que un oportunista.

El conflicto no se apaga. Lejos de apagarse esa confrontación del alcalde Jesús Estrada Ferreiro con diputados locales y el gobernador, el legislador Serapio Vargas Ramírez, quien fue responsabilizado por Estrada de lo que pueda ocurrirle, se encargó de atizarle al recomendarle al primer edil que se dé una vueltecita por el Hospital Psiquiátrico, no sin antes calificarlo de “esquizofrénico y mitómano”. Y le aclaró que no espere ningún ataque a su integridad, pero sí de manera legal en caso de que no acate la reforma a la ley para la aplicación del 50 por ciento de descuentos en la tarifa diferenciada por consumo de agua a jubilados, pensionados, discapacitados y adultos mayores. También le respondió que no son los diputados los encargados de ponerle en contra a la población, sino que es el propio alcalde quien, con esa política recaudatoria, se ha encargado de abrirle los ojos a la ciudadanía sobre su verdadera intención, de su sed de dinero y su poca solidaridad con los grupos más vulnerables del municipio.

¿Y el Güero Cruz? Ayer, durante la inauguración de las oficinas estatales de Movimiento Ciudadano, al ser cuestionado por Roberto “Güero” Cruz, el dirigente estatal Sergio Torres Félix dijo no saber dónde para, pero que le desea toda la suerte del mundo y que le vaya bien. Y es que desde que asumió el control del partido naranja el expriista, mucho se ha rumorado de la ausencia del expanista y exdelegado nacional de MC en Sinaloa, pues no se le vio en todo el proceso de renovación de la dirigencia estatal, lo que en automático ha sido interpretado como su posible salida y deslinde de este partido. No hay que olvidar que muchos personajes no estuvieron de acuerdo con que Sergio Torres Félix tomara el control de este instituto político y se fueron, pues advirtieron que las siglas solo son el vehículo para las ambiciones políticas del exalcalde, quien, anticipan, buscará ser el candidato al Senado en el 2024 y repetir por la gubernatura en el 2027.