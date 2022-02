La Glorieta

audima

Quién gana y quién pierde con el Carnaval. La decisión de aprobar la realización del Carnaval Internacional de Mazatlán ya se veía venir, no en vano el gobernador optó por retrasar lo más que pudo el visto bueno hasta este fin de semana, presintiendo que el semáforo epidemiológico bajaría a color amarillo como por arte de magia. Y así fue, horas después de advertir que solo en color amarillo se realizarían las fiestas carnestolendas del puerto, la magia ocurrió, a partir del lunes estaremos en todo el estado en color amarillo, y con ello gana, por un lado, el alcalde Luis Guillermo Químico Benítez, quien ya había dicho que no podía esperar más al gobernador y que la fiesta iba; ganan también los empresarios que ya se frotaban las manos con la derrama económica que prevén por los días de fiesta, lo mismo que un amplio sector de la sociedad que ansiaba el evento. ¿Y quién pierde? Desde luego que pierde el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien durante los últimos días fue reiterativo en su decisión de no realizar el Carnaval, no en estos momentos, pues advirtió que sería una enorme fuente de contagio y hasta muertes por covid-19. Pero a pesar de ello tuvo que dar sus consideraciones para el evento –al menos así lo afirma el mandatario estatal-, aunque el viernes por la noche aclaró en redes sociales que él no autorizó el evento. Y efectivamente, quien lo autorizó fue el gobernador, quien sin ser médico ni científico, pero sí político, admitió ayer en el puerto que no es Cuen quien autoriza sino él, y que él se hará responsable de la decisión que tomó, incluso reiteró que no es de la idea de paralizar a la sociedad.

Parte de las lecturas. Desde luego las reacciones a la autorización del mandatario estatal no se hicieron esperar. Hay quienes piensan que este aval del gobernador le permite ganar la partida política al alcalde mazatleco, incluso por encima del propio Rocha Moya que no respaldado la recomendación real de su secretario de Salud y prefirió ser arrastrado junto con él a pesar del costo político que esta decisión pueda tener, por lo que el tuit de Cuen Ojeda deslindándose de la autorización tiene justamente esa lectura, que él no está dispuesto a cargar con las consecuencias. La otra lectura no es que Rocha haya realmente decidido ante las presiones del Químico Benítez, sino ante las presiones del sector empresarial sinaloense, particularmente los del sur del estado, además de los mensajes que le enviaron líderes naciones de su propio partido y el gobierno federal, como el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, quien hace poco estuvo en el puerto y dijo que había condiciones para el Carnaval, lo mismo el líder de los diputados federales, Ignacio Mier.

Noche de abrazos y simulaciones. Realmente alguien pensó que esos abrazos y poses del alcalde Jesús Estrada y el gobernador Rubén Rocha frente al líder nacional de Morena enviarían un mensaje de reconciliación, cuando uno y otro se han insultado y evidenciado las diferencias que existen entre ambos. Y es que de poco sirvió que el mandatario estatal le haya dicho a Estrada que él votó para que se reeligiera y lo volvería a hacer en caso de que la sociedad consiga realizarle una revocación de mandato; tampoco sirvió de nada el ofrecimiento de apoyarlo con el 50 por ciento del recurso para otorgar los descuentos autorizados en la tarifa del agua potable, pues aunque en un principio el presidente municipal dijo que tendrían que sentarse a platicarlo, al final dijo que él no necesita ese apoyo del 50 %, que incluso tiene para aportar el 100 por ciento a quienes acrediten insolvencia económica, pero que ni él ni el gobernador tienen por qué aplicar descuentos, y remató que esa propuesta de Rocha no es una visión de Estado. Tomen su “reconciliación”.

El que Rocha Moya le haya dicho “izquierdista de ocasión” sí le caló a Estrada, pues este viernes luego de los abrazos y poses, respondió que en todo caso el izquierdista por conveniencia es el gobernador, quien trabajó para los priistas Jesús Aguilar Padilla y Quirino Ordaz Coppel. Así en ese tono la “reconciliación”.