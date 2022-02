La Glorieta

audima

¿Cumpliendo caprichos? Como mal, muy mal, han calificado ciudadanos de diversos sectores el que el gobernador Rubén Rocha Moya se haya “doblegado” ante el alcalde Jesús Estrada Ferreiro y haya propuesto darle el recurso para que haga válido el descuento del agua potable a adultos mayores y personas con discapacidad. En este caso, el gobernador quedó bien con los legisladores al mandar publicar la reforma del artículo 50 de las Juntas de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, pero, por otro lado, ahora pretende darle el recurso que el alcalde tanto reclama que perderá la Japac. No, gobernador, lo que usted debe hacer es, de alguna manera, obligar que el alcalde, como cualquier ciudadano, cumpla y respete la ley. De seguirle el juego al alcalde de Culiacán, afectaría el trabajo y poca credibilidad que tienen los diputados, porque de qué sirve que se estén destinando millones y millones de pesos para los jugosos salarios de los legisladores y toda su operación si algunos alcaldes no van a respetar su trabajo. En Sinaloa no hay ciudadanos de primera o de segunda y todos deben respetar la ley o bien que se dejen a unos cinco diputados para reformar o crear leyes que no se van aplicar. No es que se esté en contra de los descuentos de agua potable; por el contrario, lo que aquí no se vale es que el alcalde se burle del Congreso y, con tal de que no esté vociferando contra él, el gobernador esté dispuesto a darle del poco recurso que tiene para tenerlo contento. Gobernador, si le sobra el recurso, inviértalo en las escuelas, en medicinas para los hospitales y haga que el alcalde de Culiacán cumpla con la ley, de lo contrario, manda muy mal mensaje a la sociedad.

Para sus intereses son muy activas. Muy activas se les miró a la senadora por Morena Imelda Castro Castro y a las diputadas federales por el mismo partido Merary Villegas y Yadira Marcos el viernes durante la visita por Culiacán del dirigente de Morena, Mario Delgado, quien vino a promocionar la reforma energética. Ojalá que tanto la senadora como las diputadas, quienes se dicen muy comprometidas con el cambio, se vieran más trabajando en beneficio del pueblo y no para su propio partido. En todos los temas y eventos en donde se trata de figurar o quedar bien con personajes claves de Morena, allí están presentes estas tres representantes del pueblo, pero no se les ve en hospitales, con los agricultores, rastreadoras o diversos grupos sociales que ocupan que se gestionen recursos o se reformen leyes que permitan mejor calidad de vida. A lo que se han dedicado es a andar haciendo política a costilla del sueldo, sí, aunque se enoje Merary Villegas, porque si bien compra los boletos de avión con su salario para estar en todos los eventos políticos que ocurren aquí en Sinaloa, que no se le olvide que su jugoso salario es del erario público y ella es una empleada del pueblo.

Amor, con amor se paga. Han sido más de 2 mil ciudadanos que han acudido a dar su firma con la finalidad de que se le inicie juicio político a Jesús Estrada. Las razones son diversas, hay firmantes que han señalado que no soportan la actitud déspota y grosera del alcalde de Culiacán, otros rechazan la actitud recaudatoria que ha implementado. Ayer se instaló la mesa recolectora de firmas en el Tianguis de Los Huizaches y hubo momentos en que la gente se arremolinaba. Bastaron 15 minutos para que se juntaran las 150 firmas que según el alcalde, entre burlas, dijo que eran las que iban a recolectar. En el caso del alcalde, queda bien el dicho de “lo que se siembra, es lo que se cosecha”.

Indirectas. Quien empezó con dimes y diretes contra el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, fue el diputado Serapio Vargas, quien se ha convertido en la sombra del gobernador. El reclamo contra el funcionario es porque Cuen Ojeda dijo que él no había dado permiso para el Carnaval de Mazatlán y, según Serapio, los funcionarios deben respaldar al mandatario estatal en lo que sea; no se equivoque, legislador, los funcionarios deben tener más compromiso con el pueblo.