La Glorieta

No se ponen de acuerdo. El secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, no puede ocultar su desacuerdo por la autorización del Carnaval de Mazatlán, una decisión que tomó el gobernador, pero en la que también él llevará responsabilidad, y así lo advirtió ayer el secretario general de gobierno, Enrique Inzunza, durante la conferencia semanera. Y es que ayer de nuevo el exrector de la UAS hizo declaraciones que hacen pensar que la decisión sobre este evento pudo tomarse a la ligera, pues a pesar de que a él le atribuyen haber realizado un diagnóstico de riesgo, desconoció las cifras de aforo permitidos que publicó el pasado viernes el Gobierno del Estado a través de Twitter. Cuen Ojeda afirmó desconocer si esas cifras fueron estimadas directamente por el municipio, pues es claro que no las socializaron con él antes de hacerlas públicas, pues hasta dijo que ellos como Secretaría tendrían que hacer un estudio. Pues qué no se supone que ya lo habían hecho y basados en ello se tomó la determinación. O acaso el gobernador y el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres se pusieron de acuerdo y analizaron el tema sin tomar en cuenta al titular de Salud. Entre los números que publicó Gobierno del Estado el pasado viernes, destaca un aforo máximo permitido de 20 mil personas para los eventos en el estadio Teodoro Mariscal, 237 mil para el desfile y el Combate Naval y 20 mil en Olas Altas, entre otros, números que a juzgar por sentido común, se ve difícil que la autoridad garantice la sana distancia cuando no ha podido garantizarla en espacios menos tumultuosos. Todo apunta a que Cuen Ojeda fue hecho a un lado en esta decisión, más allá de lo que el gobernador afirma.

Una más de Estrada. No conforme con haberse ganado el mote de “recaudador”, más que administrador de los bienes del municipio, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro es ahora señalado de terrorismo fiscal por el regidor panista Sadol Osario Porras, quien lo acusa de haber ordenado un envío masivo de notificaciones de remate de casas por adeudo del predial. De acuerdo con el edil panista, en esas notificaciones que el gobierno de Estrada está haciendo llegar a los moradores, les está informando el procedimiento de ejecución de remate y el inicio de un avalúo pericial de sus hogares, con la finalidad de amedrentarlos y, claro, obligarlos a que paguen sus adeudos, algo que más allá de ser una estrategia de cobro, es considerado “terrorismo fiscal”, pues esos documentos firmados por la tesorera Issel Guillermina Soto no dan opción a la conciliación. Y es que según el regidor Sadol Osorio, estas notificaciones están llegando a personas con adeudos menores, por lo que los considera un abuso y falta de humanismo por parte de la administración que encabeza Jesús Estrada, a quien han tachado una y otra vez de estar desesperado por recaudar cada vez más impuestos.

Embajador de Japón hoy por Culiacán. Noriteru Fukushima, embajador de Japón en México, llega hoy a la capital sinaloense para sostener una apurada agenda. De acuerdo con la información revelada, el diplomático sostendrá un encuentro privado con el gobernador Rubén Rocha Moya, y por la tarde estará presente en un evento de entrega de reconocimiento a Juan Manuel Kuroda. Fukushima es el único embajador japonés nacido en México.

Huelga en el Civil. Hablando precisamente de inconformidades, la base sindical del Hospital Civil de Culiacán se fue a huelga este lunes, y así lo hicieron notar con la instalación de banderas rojinegras y el cierre de puertas principales, afectando con ello la consulta general, excepto el área de urgencias. La decisión tomada por los trabajadores obedece supuestas violaciones al contrato colectivo y a la exigencia de que se actualicen los salarios y se paguen retroactivos, además de reclamar medicinas de calidad para los trabajadores. El cierre de puertas inició ayer el medio día para presionar a las autoridades a una respuesta.