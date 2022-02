La Glorieta

audima

¿Cuánto aguantará Cuen? En esta película que se ha convertido el proceso para la autorización del Carnaval de Mazatlán, en donde es evidente que el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, fue ignorado por el gobernador Rubén Rocha Moya y el propio alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, surgen al menos dos preguntas interesantes: ¿por qué no renuncia Héctor Melesio? o ¿por qué no lo despide el gobernador si no lo toma en cuenta? La respuesta al primer cuestionamiento apenas Cuen Ojeda tiene la respuesta, pero, en relación a la segunda pregunta, vale la pena recordar un comentario que el hoy mandatario estatal hizo antes de asumir el cargo, por allá en septiembre del año pasado, al cuestionarle el porqué de la inclusión del pasista a su gabinete, y en aquella ocasión Rocha admitió que prefería tenerlo cerca y no enfrente. Es evidente que desde que inició este gobierno, el exrector no termina de encajar en la Cuarta Transformación, por más que ha soportado los ninguneos del gobernador, pues recordemos que ya en una ocasión Rocha le restregó a Cuen que es un subordinado, por lo que hoy sabemos que no solo no negocia con subordinados, sino tampoco los toma muy en cuenta que digamos. Por eso la pregunta del millón sigue siendo esa. ¿Cuánto más aguantará Cuen Ojeda en un gobierno que, a todas luces, no lo toma en cuenta, solo cuando así conviene? Ya veremos.

Por el control del SNTE 53. Este viernes, la corriente de Daniel Amador y su candidato de la planilla naranja, Ricardo Madrid, se juegan el control del SNTE 53 en Sinaloa, pues enfrente tendrán a Alfredo Heredia, de la planilla roja, y quien se sabe es apoyado —aunque digan que no— desde Palacio de Gobierno, pues se sabe que es el “gallo” de la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez, y del propio mandatario estatal. Desde mediados de los 90, este sindicato es controlado por Daniel Amador, quien ha sido señalado una y otra vez de ser quien mueve los hilos detrás del aún secretario general Fernando Sandoval y, por supuesto, quien está detrás del candidato Ricardo Madrid, quien viene de ocupar la Secretaría de Finanzas en la gestión de Sandoval. Lo interesante será ver si una vez más el Gobierno del Estado es derrotado en una elección sindical, pues en noviembre apoyaron al profesor Carlos Rea Camacho, quien fue derrotado por Genaro Torrecillas.

Estrechan lazos de amistad. El gobernador Rubén Rocha Moya recibió ayer en su despacho del Tercer Piso al embajador de Japón en México, Noriteru Fukushima. Fue una visita de cortesía por parte del diplomático, quien le externó al mandatario estatal el interés de su país por incrementar las relaciones comerciales con Sinaloa, sobre todo en lo relativo a la importación de productos agrícolas para satisfacer las necesidades de su mercado interno. No hay que olvidar que la nación nipona ya tiene presencia en la entidad, particularmente en la industria manufacturera automotriz.

Conflictos por todos lados. Al tiempo que en los sectores salubridad y educativo el gobierno estatal no siente lo duro sino lo tupido con conflictos y manifestaciones un día sí y el otro también, ahora es el director general de Conalep, Wilfredo Véliz, quien tiene que lidiar con integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (Sintaceptesin), quienes exigen su “inmediata destitución”, petición que, hay que advertir, no llegará. A Wil Véliz le reclaman que no respetó el contrato colectivo de trabajo, pues lo acusan de haber dejado a 15 maestros sindicalizados sin salario y sin prestaciones sociales, además de un trato insensible. Cierto es que cada que hay cambio de administración estatal, este tipo de manifestaciones son comunes, debido a que las nuevas autoridades llegan y hacen reacomodos, sin importarles pisar algunos callos, lo que genera protestas de maestros sindicalizados que sienten lastimados sus derechos.