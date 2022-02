La Glorieta

audima

¿Mensaje con destinatario? De forma directa, dijo ayer el gobernador Rubén Rocha Moya que aquel secretario que no esté de acuerdo en su forma de gobernar o no coincida con él, tiene las puertas abiertas para irse. Así, con esas palabras, respondió el mandatario estatal a la polémica que ha envuelto las discrepancias entre él y el propio secretario de Salud en el tema del Carnaval de Mazatlán y otros asuntos de tipo político, por lo que, en el caso particular del titular de Salud, afirmó que no le ha presentado su renuncia. También se refirió al mensaje que dio durante el segundo informe de la rectora de la UAdeO, Sylvia Paz Díaz Camacho, ante quien expresó la importancia de que las universidades subsidiadas por el gobierno no permitan la intromisión de personajes externos, y aseguró que el mensaje no llevaba destinatario en particular, pero que se pusiera el saco a quien le quedara. Y es que ese día del informe, el miércoles, una vez terminado el evento, varios medios registraron en sus audios cuando de forma directa el gobernador le pide a la rectora Sylvia Paz no permitir que vaya y mande ahí en la universidad Héctor Melesio Cuen Ojeda. Y aunque Rocha Moya afirma que no tiene diferencias con Cuen Ojeda y que tampoco hay distanciamiento, sus mensajes dicen otra cosa, y sí, tienen un solo destinatario.

Niega misoginia. En torno a la polémica por presuntos actos de misoginia y violaciones a los derechos de estudiantes en la preparatoria Augusto César Sandino, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la directora implicada, María Guadalupe Castro, negó ser una misógina, como se le ha señalado en redes sociales, en donde alumnas afirman que les obligaron a firmar un documento para deslindar a la institución por si les ocurría algo fuera de la escuela debido a lo corto de la falta. La académica, quien dice acumular 33 años de servicio en la institución y al menos 25 años como directora, afirma que no hubo ninguna firma de documento y aseguró que los señalamientos obedecen a “conflictos entre grupos de jóvenes de la escuela”, pero admitió que sí se les midió el largo de la falta a las alumnas, aunque con previo consentimiento de las estudiantes. Pese a todo, la directora insistió en negar las acusaciones: “No es cierto, jamás (…) la violación no es privativa, incluso si traigan falda corta o larga o traiga lo que traiga, la violencia es generalizada y no tiene que ver una cosa con la otra”. Ya al mediodía, estudiantes de la preparatoria se manifestaron en el plantel y exigieron la renuncia de la directora.

Rector promete investigación y castigo. Sobre este tema tan serio en la preparatoria Sandino, el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, aseguró que se hará una investigación y, si se tiene que castigar a alguien, se hará. ¿Cuánto?, eso sí no lo dijo. Lo que sí recordó la máxima autoridad universitaria es que en la institución siempre ha existido un reglamento en el que se pide que todos los alumnos y alumnas que porten el uniforme, para evitar que ingresen personas ajenas a la escuela, por seguridad de ellos mismos. Y aunque asegura que en la universidad no hay ese tipo de prácticas misóginas que señalaban las alumnas, se investigará y se castigará a quien resulte responsable, y no les temblará la mano, afirmó.

Una ocurrencia del Químico. Así calificó el gobernador Rubén Rocha Moya el anuncio hecho por el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, quien aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador coronaría el domingo por la noche a la reina del Carnaval de Mazatlán. “¿A quién se le ocurre decir eso?, es una ocurrencia, el presidente trae su agenda”, reiteró al expresar que el mandatario mexicano no sabía que se realizaría el carnaval porque estaba en veremos. Rocha adelantó que él aprovechará esta visita para plantearle la posibilidad de recibir en Sinaloa un subsidio en el tema de los fertilizantes, como lo reciben otros estados, para la agricultura de autoconsumo, para los temporaleros, cuando menos un apoyo que permita abaratar el costo del insumo.