La Glorieta

La puerta sigue abierta. Los mensajes directos del gobernador Rubén Rocha Moya para su secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, siguen a la orden del día. Esta vez el mandatario estatal le recomendó a él y a quien en su gabinete tenga aspiraciones políticas que quiera poner en práctica, que mejor dejen el cargo y se vayan, al fin que la puerta está muy ancha. Y es que a Rocha no le hizo nada de gracia que, luego del fuerte rumor de que Cuen Ojeda le habría presentado la renuncia por segunda vez, este declarara por allá en el puerto que no era cierto y que solo renunciaría si fuera para buscar la gubernatura –su máxima aspiración política desde hace años-. Luego de admitir esa aspiración, el secretario, su jefe político dijo que no era momento para distraerse en esos temas, por lo que fue muy directo en aconsejarle que, si quería ponerlas en práctica, tenía abierta la puerta. Y es que para nadie es un secreto el interés político de Cuen, pero falta mucho para el proceso electoral del 2024, cuando el máximo cargo en juego será la Senaduría, y más aún para la sucesión por la gubernatura del 2027, aunque desde ya se sabe que, a la hora de las definiciones tanto para la Senaduría como para la gubernatura, es casi un hecho que el gobernador apostará por un perfil que no sea el de Cuen para su sucesor, al menos por Morena, eso puede usted jurarlo. Justo por ello es que no se entiende el afán de líder moral del Partido Sinaloense por continuar en la Secretaría y como subordinado del gobernador, estirando la liga y arriesgándose a ser despedido, cuando al final tendrá que buscar la gubernatura por su propio partido: el PAS.

Daniel Amador gana careada a Rubén Rocha. Como ya se advertía, el grupo de Daniel Amador Gaxiola, el eterno líder (tras bambalinas) del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación, de la Sección 53, le ganó la contienda al gobernador Rubén Rocha Moya para colocar frente al gremio magisterial a Ricardo Madrid Uriarte, de la planilla naranja, quien fue impuesto -se dice- por Amador y el líder saliente Fernando Sandoval. Realmente fue una trapeada la que le dieron al candidato de la planilla roja, Alfredo Heredia Cedano, quien era apoyado desde Gobierno del Estado y era el favorito de la titular de Sepyc, Graciela Domínguez Nava, y del propio gobernador, pero que en las votaciones Ricardo Madrid se impuso prácticamente 2 a 1. Con todo y un proceso que por momentos se tornó lento en la capital sinaloense, lo que dio pie a una serie de quejas ante los medios por supuestas intromisiones y desaseo en la organización, al final el resultado preliminar da la ventaja al candidato de la continuidad del control que ejerce en esta sección el exsenador priista Daniel Amador. El resultado oficial se conocerá dentro dos días, para que el nuevo secretario general asuma a partir del 1 de marzo y hasta el 25 de febrero del 2026. Esta es ya la segunda derrota que el gremio magisterial propina al Gobierno del Estado, pues en noviembre pasado también apoyaron al profesor Carlos Rea Camacho como candidato en el SNTE sección 27, donde ganó Genaro Torrecillas.

Cabildo respalda idea del alcalde. En su afán por impedir los descuentos del 50 por ciento en el consumo de agua potable ordenados por ley para jubilados, pensionados, discapacitados y adultos mayores, este fin de semana el alcalde Jesús Estrada Ferreiro logró –como siempre ocurre- la autorización del Cabildo para la realización de estudios socioeconómicos para determinar la insolvencia económica de ciudadanos que quieran acceder a un descuento en la tarifa del vital líquido, porcentaje que sería de hasta el 100 por ciento. Sin embargo, durante la sesión el regidor panista Sadol Osorio Porras le señaló al presidente municipal la falta de reglas de operación en este punto de acuerdo para determinar la insolvencia, pues no se aclara quién estará a cargo de esta labor ni tampoco cuáles serán los criterios, es decir, montos de salario para poder obtener el beneficio ni consumos de agua, por lo que el edil no descartó que al final esto sea también una treta política como tanto ha criticado el alcalde a la propuesta del gobernador, a quien le desairó el apoyo.