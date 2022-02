La Glorieta

audima

Otras ocupaciones. Mientras una gran cantidad de sectores de Culiacán están inundados de basura, y un número incontable de lámparas están fundidas, convirtiendo espacios públicos en zonas de riesgo, el director de Servicios Públicos Municipal, Adolfo Audelo Avilés, se desgasta peleando en redes sociales. Se le secaron el 99 por ciento de los árboles que sembró en el camellón del bulevar Emiliano Zapata por falta de cuidados, hay colonias en donde los gusanos rebosan las bolsas de basuras y el funcionario pierde el tiempo peleando por redes contra todas aquellas personas que dicen un comentario negativo de la administración de Jesús Estrada Ferreiro. Lamentablemente, como este funcionario hay muchos en el Ayuntamiento que se dedican a tener agarres con los ciudadanos que critican la administración municipal, en vez de cumplir con sus funciones. Ya es tiempo de que mejoren los servicios públicos, pero, por desgracia, todo parece que van a empeorar; pero los funcionarios, en vez de dar el 100 por ciento de su esfuerzo para que los culiacanenses tengan mejores condiciones de vida, se ponen a pelear con sus “patrones”, los contribuyentes.

¿A qué fue Estrada Ferreiro a Mazatlán? Muy criticado fue el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, en redes sociales porque ayer domingo se fue a Mazatlán a saludar el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En una fotografía que se tomó con el mandatario federal, este parecía estar molesto; en otras fotografías se apreciaba que la atención del presidente era solo para el gobernador Rubén Rocha Moya, por lo que los memes contra Estrada Ferreiro empezaron a circular por las redes. Los cuestionamientos de algunos culiacanenses eran ¿a qué fue el alcalde con López Obrador?, porque de estos encuentros Culiacán nunca se beneficia en nada, otro cuestionamiento fue ¿iría a acusar a los diputados por el tema del agua potable?, son muchos los que consideran que Estrada Ferreiro no debió haber ido con López Obrador y que mejor se hubiera puesto a trabajar en los rezagos que tiene la ciudad, porque son demasiados.

Declaracionitis. De nuevo, Serapio Vargas se le va a la yugular a Jesús Estrada Ferreiro. En esta ocasión, la inconformidad del legislador, quien, por cierto, debe una gran cantidad de impuesto predial, es por la forma tan agresiva que se están haciendo los cobros del impuesto predial. El legislador expuso lo que todo mundo conoce: despachos contables cobran al Ayuntamiento jugosas, pero muy jugosas, sumas de dinero por asustar a los contribuyentes con que les van a rematar sus propiedades si no pagan el predial. Pero en nada contribuye el reclamo de este legislador porque no va más allá del discurso para tener reflectores, porque ya quedó comprobado que Estrada Ferreiro no cumple ni respeta las leyes que los diputados reforman, como la de las Juntas de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. Así que, legislador, de nada le sirve a los culiacanenses que traiga pleito personal con el alcalde si este último ya ha demostrado que tiene más poder que el Legislativo.

Temor por el carnaval. Son muchas las personas que, tras ver las imágenes de cientos de personas en el Carnaval de Mazatlán bailando y conviviendo sin hacer uso de la sana distancia ni del cubrebocas, temen por un posible rebrote de covid-19. En algo tienen razón los inconformes porque, de qué sirve que haya personas que se cuiden mucho para no contraer el virus, y sus compañeros de trabajo, de escuela o familiares se fueron a disfrutar del carnaval sin tomar las medidas correspondientes. Muy mal han quedado tanto las autoridades municipales de Mazatlán como el gobernador Rubén Rocha Moya al decir que se iban a tomar las medidas correspondientes para que los asistentes al carnaval cumplieran con las normas sanitarias; pero, a como se puede ver en los videos, las autoridades quedaron rebasadas por los asistentes al carnaval, que han hecho lo que han querido.