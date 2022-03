La Glorieta

audima

Postura poco clara. Curioso y hasta incongruente resulta el conflicto, cuando menos verbal, que el gobernador Rubén Rocha Moya tiene con Héctor Melesio Cuén Ojeda, a quien él mismo puso como secretario de salud, pero en campaña el año pasado le aceptó el apoyo que implicaba la estructura del PAS y la UAS, por lo que sorprende que en los últimos días el discurso del mandatario estatal sea de rechazo a la injerencia de Cuén Ojeda, no solo en la Máxima Casa de Estudios, sino también al interior de la Universidad Autónoma de Occidente, y por ello aquel consejo a la rectora Sylvia Paz Díaz Camacho, a quien le dijo en lo corto que no permitiera órdenes del líder del PAS. Qué se trae entre manos el gobernador, quién sabe, pero si tanto le molestan las actitudes y acciones de su secretario, él es el único que puede sacarlo de su gabinete.

¿Quién gana y quién pierde en el SNTE 53? Sin duda, el triunfo por la renovación de la dirigencia del SNTE 53 es para el grupo que ya ejerce el poder en este gremio magisterial desde hace más de dos décadas y es controlado por el exsenador Daniel Amador Gaxiola, un grupo cuyo candidato Ricardo Madrid Uriarte fue nominado por ellos mismos como el “de unidad” y ganó con una ventaja de 2 a 1 sobre Alfredo Heredia, de la planilla roja, este último apoyado desde el Gobierno del Estado, por lo que la derrota no es solo para esta corriente magisterial “antiamadorista” sino también para el gobernador Rubén Rocha Moya. Pero lo peor es que si la nueva dirigencia sindical no llega a un cordial acuerdo con el mandatario estatal en relación a los pagos de adeudos pendientes, los perdedores podrían ser todos los maestros de la sección 53, sin importar si son de una u otra corriente. Basta recordar que previo al proceso de renovación, Graciela Domínguez fue la primera en confrontarse con el dirigente Fernando Sandoval por unas plazas, y luego el gobernador hizo suyo el pleito al añadir el ingrediente del fideicomiso que administra el edificio de la USE, lo que luego dio pauta a una serie de reclamos airados para que Gobierno Estatal cumpla con el pago de adeudos millonarios, producto de retenciones no enteradas, además de un conflicto directo con Daniel Ramírez León, titular del Issstesin, a quien en días recientes los maestros casi sacan a golpes de su propia oficina. Ya veremos si Ricardo, quien ya “asumió las riendas del SNTE 53” –así entre comillas-, es capaz de encausar las negociaciones con el Gobierno del Estado para evitar que pierdan todos.

Manifestación y descontento en Conalep. Hablando de conflictos en el sector educativo, trabajadores del Conalep en Culiacán y simultáneamente en todo el estado, se manifestaron en contra de la actual directiva que encabeza el exalcalde sinaloíta, Wilfredo Véliz Figueroa, a quien acusan de estar violentando el contrato colectivo de trabajo y desconocer acuerdos firmados en 2021, lo que ha generado reducciones salariales de entre un 30 y hasta un 100 por ciento a los trabajadores de base; incluso afirman que hay 15 maestros a los que les quitaron sus prestaciones sociales, los dejaron sin atención médica y sin salario, pues les arrebataron la base que les habían otorgado a pesar de tener méritos para ellos. El problema es serio, afirman, por lo que no están dispuestos a abandonar esta lucha y solicitan la intervención del gobernador Rubén Rocha para solucionar el problema, pues están trabajando en la incertidumbre de no saber si recibirán su próximo pago quincenal, pues ya tienen mes y medio con elevados descuentos. Afirman que el argumento de Wil Véliz es que hay un déficit presupuestal de varios millones de pesos, problema del que la representante sindical del Plantel Culiacán III, Marisol Flores Uraga, aclara no tener ellos la culpa. Incluso confirmó que aquí en la capital sinaloense hay cuatro trabajadores que han sido privados de su sueldo y de su prestación social, elementos que entraron en apoyo a un programa de orientación educativa, un programa que atiende psicológicamente a los estudiantes, y que hoy la nueva administración no quiere reconocer.