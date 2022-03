La Glorieta

audima

¿Conflicto de interés? Cuestionado por un presunto conflicto de interés de su secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel, en la licitación y compra de dos camionetas por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas a una empresa con la que al parecer hay relación, el gobernador Rubén Rocha Moya dijo que revisaría el tema y de comprobar la supuesta irregularidad cancelaría el contrato, el cual no ha firmado, aclaró. Sin embargo, el mandatario estatal dijo a los medios que siguieran haciendo sus denuncias, señalando, que no era omiso a ellas, pero que entiendan que tampoco son dueños de la verdad absoluta, por lo que anticipó que probablemente firme el contrato, pero eso dependerá de lo que ellos determinen y no de lo que dicte el medio que publicó la nota sobre el presunto conflicto de interés. “Nosotros no somos bandidos, no vamos a hacer algo indebido, pero tampoco vamos a paralizar al gobierno por lo que diga un medio”, reiteró Rocha. Por su parte, el secretario general de gobierno, Enrique Inzunza, aseguró que “no hay técnicamente un conflicto de interés” en esta transacción. Pero el gobernador siguió encendido e insistió a los reporteros presentes que es muy respetable su labor, pero pidió que “admitan que pueden tener el error de creer que las cosas son como creen que son (…) yo tampoco he dicho que estamos procediendo correctamente (…) lo vamos a analizar”, aunque admitió que, de haber relación de su secretario con la empresa, no sería correcto moral ni legalmente firmar ese contrato. “Así como ustedes nos cuestionan nosotros también los podemos cuestionar (…) la duda es recíproca”, remató el gobernador para con los periodistas.

En defensa de Quirino. Rocha Moya no solo cuestionó el trabajo sobre el probable conflicto de interés de su secretario, también se dio tiempo para defender al exgobernador Quirino Ordaz Coppel -sí, otro Coppel-, de quien dijo que solo le fueron observados un millón 300 mil pesos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una cantidad mínima que su gobierno está en proceso de aclaración, y que el otro recurso por mil 108 millones de pesos observados a Sinaloa corresponden a municipios y una universidad (UAS), recurso que les llega a través del Gobierno del Estado. Pero negó que el presidente de México esté proponiendo a un embajador señalado por la ASF. El mandatario aprovechó para revelar que habló con Ricardo Monreal, el presidente del Senado, para encargarle la aprobación del pleno a Ordaz Coppel como embajador de México en España, con la adicional afirmación de que no se trata de una representación de partido o de colores, sino de Estado, por aquello de quienes han cuestionado esta encomienda para el futuro expriista.

Fría relación con el SNTE 53. El gobernador afirmó no tener ningún inconveniente para tratar con la nueva directiva del SNTE 53, que encabeza desde ayer Ricardo Madrid Uriarte, pero subrayó que Gobierno del Estado es el patrón y deben ser ellos quienes busquen el acercamiento. No hay que olvidar que Ricardo derrotó al prospecto del gobernador, al maestro Alfredo Heredia de la planilla roja. Desde luego que, a ese mensaje de Rocha, respondió el pupilo de Daniel Amador y relevo de Fernando Sandoval, quien aseguró estar dispuesto a la negociación con Gobierno del Estado, que incluso extiende la mano para ello, pero no afirmó si buscará al mandatario estatal o a la titular de Sepyc, lo que sí dijo es que hará valer los derechos de los trabajadores.

¿Choque de exrectores de la UAS? Así lo dejó entrever Sergio Torres Félix, quien en su conferencia naranja insistió en que el mandatario estatal no escucha al secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen, lo que le hace pensar que el líder del PAS está valorando tirar la toalla antes de que lo corran, pues es un hecho, afirma, que lo quieren tener amordazado y sin actividad política, en un claro choque de exrectores de la UAS, cuya presencia (de Cuen) Torres cree que era esencial en la semanera de este martes por el carnaval de Mazatlán.