La Glorieta

La insensibilidad del alcalde. No cabe duda que el poder político ni el ejercicio de gobierno nublan necesariamente la razón en ciertos temas, y por lo que parece, en el caso del alcalde Jesús Estrada Ferreiro tampoco dan la sensibilidad necesaria para abordarlos. Y así lo demostró una vez más durante su participación en un taller para la implementación de unidades de policías municipales especializadas de género, en donde el primer edil declaró que “la mujer misma propicia que le hagan daño porque no hace caso a las recomendaciones”. A su estilo fiel, el morenista Estrada Ferreiro dijo que sin afán de revictimizar a nadie, la mujer que ha sufrido violencia familiar propicia el daño porque sucumbe al llamado de la pareja que la atrae y ella accede con la intención de negociar o conciliar. Y abundó: “Sale la mujer y el tipo, con arma y todo, la asesina, y después el policía se ve involucrado en el hecho porque no estaba presente cuando ocurrió…” Toda una joya.

Paro de labores magisterial. Lejos de avanzar en la solución del conflicto con el gremio sindical, el gobierno de Rubén Rocha Moya a través de sus funcionarios en Sepyc o no saben negociar o no quieren hacerlo con la actual dirigencia del SNTE sección 27 que encabeza Genaro Torrecillas López, el mismo que les ganó en las urnas en noviembre pasado y que ahora acusa al subsecretario de Educación Básica, Horacio Lora Oliva, de no querer reconocerlos como legítimos, solo porque los dejó en vergüenza como operadores políticos cuando intentaron fallidamente impulsar al profesor Carlos Rea. Pues bien, justamente por no haber una respuesta satisfactoria a las demandas de cumplimiento a una serie de logros históricos sindicales, esta sección sindical que, en el caso de Sinaloa, tiene alrededor de 48 mil docentes, convocó a paro laboral para este día, y en ello cuentan con el respaldo total del comité directivo nacional a cargo de Alfonso Cepeda Salas. Y aunque por otro lado el excontendiente de Torrecillas, el profesor Carlos Rea, está convocando a sus seguidores a desairar el paro laboral, en una especie de medición de fuerzas y en apoyo a Gobierno del Estado, con el argumento de no permitir afectar a niños y adolescentes por decisiones de malos dirigentes. La realidad es que mientras no exista voluntad del gobernador Rubén Rocha Moya para entablar acuerdos, este conflicto seguirá amenazando con entorpecer su administración. No hay que descartar acciones más enérgicas, ya no en oficinas de Sepyc, sino en Palacio de Gobierno. Hay que estar pendientes.

Frustran huelga en Conalep. Donde sigue la flama encendida es en el Conalep, donde nuevamente alzaron la voz maestros y el representante sindical del plantel Juan de Dios Bátiz, el delegado José Luis Rocha, quien confirmó que la Junta de Conciliación y Arbitraje les declaró inexistente la huelga que tenían programada para este miércoles a las 11:30 de la mañana. Y aunque en cumplimiento al compromiso con el gobernador están dando clases, denunciaron que desde la semana pasada han sido objeto de constantes intimidaciones y amenazas de parte de la dirección del plantel, pues aseguran que les han levantado una serie de actas administrativas y no solo temen por su situación laboral luego de los descuentos a su salario, sino que también por su propia seguridad, denunció ayer José Luis Rocha, quien insistió que la dirección de la escuela les ha cerrado las puertas al diálogo y se ha dedicado a amenazarlos.

Ruta a la despenalización del aborto. Que todo está prácticamente listo para el próximo martes llevar ante el Pleno del Congreso Local la propuesta de despenalización del aborto hasta las 14 semanas de embarazo, y no 12 como proponía el PRI y el PAS, lo que pudiera reactivar ese día las manifestaciones de grupos Provida que se oponen a esta iniciativa. Ayer en una participación inusual durante la conferencia convocada por quienes se oponen a la legalización del aborto, la dirigente estatal del PAN, Roxana Rubio confesó haber tenido un ‘desliz’, pero en ningún momento vio el aborto como una opción, y que al contrario esta decisión le cambió la vida para bien.