La Glorieta

Alcalde niega revictimización y recurre al insulto. No cabe duda que ante la falta de argumentos por parte del alcalde Jesús Estrada Ferreiro para intentar desmentir su propio discurso de revictimización hacia las mujeres que han sufrido violencia, pronunciado el pasado martes durante un taller de capacitación para Unidades de Policías Municipal Especializadas de Género, ayer recurrió a su lenguaje florido para no solo acusar a este diario de manipular y sacar de contexto lo que sí dijo, pero niega, sino además insultar a quien escribió la nota. Cuestionado ayer mismo sobre si pediría una disculpa por sus declaraciones que han sido calificadas por la titular de la Secretaría de las Mujeres como desafortunadas, el presidente municipal se molestó y en un tono colérico culpó a este medio de haber manipulado su declaración, incluso amenazó: “Eso es lo que les critico a los medios, me vale madre lo que sigan publicando, que se atengan a las consecuencias porque no les voy a dar entrevistas ya”. Curiosamente ahí mismo frente a los reporteros reconoció que aquel día de su declaración revictimizante, pero que no admite como desafortunada, “únicamente dije que para protegerles ocupamos su cooperación, y que ellas propician que llegue el daño a ellas por no atender nuestras recomendaciones de que nos avisen, que nos digan dónde andan, que no salgan a la calle a atender el llamado de sus victimarios”. Pues bien vale citar de nuevo textualmente lo que Estrada Ferreiro dijo ese día, pero afirma no haber dicho: “No se trata de revictimizar a nadie, pero la mujer misma propicia que le hagan daño porque no hace caso a las recomendaciones”. Y agregó: “Sale la mujer y el tipo con arma y todo, la asesina, y después el policía se ve involucrado en el hecho porque no estaba presente cuando ocurrió”. Si eso no es revictimización, entonces qué es.

El llamado a Estrada Ferreiro. Al fijar un posicionamiento por las expresiones revictimizantes del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Teresa Guerra Ochoa, consideró que es muy delicado que la primera autoridad municipal revictimice o responsabilice a las mujeres de la violencia que padecen. Recordó que Culiacán es por desgracia uno de los municipios con más alta incidencia de violencia contra las mujeres, donde incluso el 43 % de los casos, ya sean feminicidios o casos que involucran violencia contra las mujeres en el hogar y violencia sexual, están concentrados en Culiacán, por lo que las declaraciones del primer edil son delicadas. Además, le recuerda que, como autoridad, está obligado a emplear un lenguaje incluyente, además de empático y solidario con las víctimas, ya no se diga respetuoso y promotor de los derechos humanos de las mujeres, y lo menos que debe hacer es emplear un lenguaje que responsabilice, revictimice y recrimine.

No hay presupuesto. Esa fue la expresión del director general de Conalep, Wilfredo Véliz Figueroa, quien ayer afirmó que la institución educativa arrastra un déficit presupuestal de 60 millones de pesos y ello impide solventar los problemas financieros para con los trabajadores que acusan no solo violación al contrato colectivo y prestaciones sociales, sino que además han denunciado recortes salariales que van desde el 30 hasta el 100 por ciento en algunos casos. Sobre esto último, el funcionario señaló que hay convenios firmados el año pasado que no están sustentados presupuestalmente, además que de que algunos han sido observados como irregulares, sostuvo.

Paro incompleto. La convocatoria a un paro de labores hecha por la dirigencia del SNTE Sección 27 para el día de ayer, si bien fue dañina para cientos de niños que se quedaron sin clases, la realidad es que de poco más de 2 mil planteles que pertenecen a este gremio sindical en el estado, solo 702 acataron el llamado, y así lo confirmó la secretaria de Educación, Graciela Domínguez, quien ya por la tarde lamentó la acción, pero afirmó que hay disposición y que incluso ya se reunieron de nuevo con Genaro Torrecillas, líder de la sección 27, a quien le aclara, que sí lo reconocen como tal.