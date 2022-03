La Glorieta

audima

Así como dice una cosa, dice otra. En su afán por seguir descalificando el trabajo periodístico que evidenció el polémico discurso en el que dijo que “a veces las mujeres propician que les causen daño porque no acatan las recomendaciones”, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro reiteró este fin de semana en un programa de radio sus insultos contra EL DEBATE y hasta lo acusó de estar generando un terrorismo periodístico con las notas para que la gente lo odie y digan que es un barbaján. Esta vez, el primer edil dijo que, a pesar de saber que nunca revictimizó a nadie y no tiene culpa de nada, “si una persona, cualquiera que sea, hombre o mujer, se sintió ofendida, aludida, agredida” por lo que dijo “con toda sinceridad les ofrezco una disculpa pública ahorita y donde me la pida”. Pero esa disposición solo duró unos minutos, pues conforme avanzó la entrevista reiteró lo que ya otras veces ha dicho, que no tiene nada de malo que haya dicho eso de “que propiciaban muchas veces las víctimas o las mujeres que se les causara daño porque no acataban las recomendaciones”, y que no se arrepentía de decirlo, que incluso no pediría disculpas por ello y que nadie lo obligaría a pedir disculpas de cosas que él no tiene la culpa, ni la Comisión de Derechos Humanos ni ninguna autoridad que no tenga la razón.

Rocha no comparte la postura de Estrada. Cuestionado sobre el enfrentamiento de Estrada Ferreiro con la prensa, el gobernador Rubén Rocha Moya dijo este fin de semana, por allá en la región del Évora, que no comparte esa postura, pues aseguró que se puede estar en desacuerdo, pero no generar un enfrentamiento. Sin embargo, al parecer al mandatario estatal no le cayó en gracia que le preguntaran si consideraba preocupante el conflicto del alcalde con los medios, justo en un momento en que los asesinatos de periodistas van al alza, pues respondió que “por fortuna, eso en Sinaloa no ocurre”. Y añadió: “Todos los que son los homicidios dolosos, que sería muy bueno que también lo tuvieras en la cabeza, en Sinaloa por fortuna estamos bajando la incidencia delictiva, eso ojalá también lo registraran para que digan, a pesar de que en Sinaloa está bajando la incidencia delictiva, le parece a usted que estará bien que estén matando periodistas, por supuesto que no estoy de acuerdo…”.

El relevo en el PRI. Con la premura de quitar la dirigencia estatal del PRI a la diputada local Cinthia Valenzuela, quien llegó ahí por prelación luego de la renuncia de Jesús Valdés el año pasado al término del proceso electoral, ayer el dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, designó como delegado nacional de este partido en Sinaloa al legislador local de Durango, Luis Enrique Benítez Ojeda, quien en su momento cuestionó al propio “Alito” y hasta amenazó con renunciar al instituto político. La tarea del duranguense será sacar adelante un proceso rápido que permita elegir “por unidad” al próximo dirigente del PRI en Sinaloa, para terminar el periodo que dejó inconcluso Chuy Valdés. El nombre del exsenador Aarón Irízar López suena fuerte. Ya veremos.

Clínicas ‘patito’. La muerte de una joven originaria de Eldorado, quien a sus 26 años de edad murió el pasado jueves, días después de someterse a una minilipoescultura en una clínica presumiblemente clandestina, ha puesto este tema en la mesa, pues es una realidad que las autoridades sanitarias estatales y federales no han hecho lo necesario —por no decir que nada— para evitar la operación de estos negocios en sitios inadecuados y sin la infraestructura médica necesaria, ya no se diga bajo la operación de médicos que ni son especialistas en cirugía plástica ni están certificados. Tan solo en Culiacán, el diputado Pedro Lobo estimó la operación de 150 clínicas ‘patito’, mientras que el comisionado de Coepriss confirmó que a nivel estado hay 234 establecimientos verificados por ellos, de los cuales 150 pertenecen al sector público y 84 al sector privado. La recomendación para las personas que recurren a estos negocios es que solo se pongan en manos de especialistas certificados que además gocen de buena reputación y recomendaciones, y que no se vayan por lo atractivo y bajo precio que algunos ofrecen.