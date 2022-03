La Glorieta

audima

Alcalde ofensivo. El organismo estatal de mujeres priistas exige una disculpa pública al alcalde Jesús Estrada Ferreiro por sus expresiones contra las mujeres, al decir en días pasados que si algo les pasa es porque no hacen caso a las recomendaciones. Las priistas de Sinaloa consideran que en su discurso el primer edil de Culiacán, revictimiza, condena y responsabiliza a las mujeres de la situación de la violencia que prevalece en Culiacán y le exigen que asuma su mandato desde una perspectiva sensible y una postura responsable. Ven en él un discurso insensible, lastimoso y falto de empatía y totalmente irresponsable cuando a nivel nacional Culiacán es el municipio con mayor número de feminicidios y violencia familiar. El alcalde, por mandato constitucional, está obligado a preservar una ciudad segura a través de obras y servicios públicos y también está obligado a conducirse con respeto a la población, expresan las mujeres priistas mediante un comunicación a través de las redes sociales.

Lenguaje de pena. Muy poco le importa al alcalde Jesús Estrada Ferreiro lanzar improperios contra quien sea, de acuerdo a algunos regidores y trabajadores del Ayuntamiento, el discurso que maneja el alcalde contra el gobernador Rubén Rocha Moya, los diputados y otros grupos sociales cuando está en reuniones privadas, no lo manejan ni los borrachos que acuden a los tugurios de mala muerte. Hay quienes van a empezar a grabar o bien harán públicas las grabaciones cuando lo consideren necesario pero aseguran que el primer edil quedará muy mal. Son muchos los trabajadores que no le tienen ni miedo, ni respeto, pero evitan confrontarlo por el lenguaje corriente que maneja el primer edil. Qué lamentable que un presidente municipal se desgaste tanto insultando a los ciudadanos, en vez de hacer su trabajo. Está dejando decaer mucho a la ciudad, Culiacán, pronto, además de ser de los municipios con mayor número de feminicidios a nivel nacional, también los será en el más sucio porque hay sectores inundados de basura y también va para ser el que tienen el sistema recaudatorio más agresivo.

Denuncias por redes. Es lamentable que en estos tiempos en los cuales hay una gran cantidad de organismos para la defensa de las mujeres aún se presenten situaciones en las cuales las víctimas tengan temor de denunciar el acoso sexual que sufren en instituciones públicas. Aún muchas mujeres prefieren no denunciar porque no confían en las autoridades de la institución y ni tampoco en las de la Fiscalía. Son muchas las mujeres que temen ser juzgadas por la sociedad al hacer una denuncia y de eso se aprovechan muchos agresores. Por redes sociales se está exponiendo un caso de acoso en contra de una maestra del COBAES 27 “Lic. Rodolfo Mojarraz Buelna”, quien se dice incluso ha recibido amenazas por algunos maestros pidiéndole que no realice ningún tipo de denuncia, ya que únicamente ocasionaría más humillación y que nadie le crea. Ojalá que este llamado de auxilio llegue ante las autoridades correspondientes y que se le brinde todo el apoyo a la maestra para que pueda realizar la denuncia de manera formal y lo más importante es que ya no sufra de acoso ni amenazas, este tipo de violencia ya debe terminar.

Despenalización del aborto. El número de semanas límite para la interrupción del embarazo en Sinaloa podría quedar en la 13, ya que avanzan las negociaciones entre los grupos parlamentarios para que así sea. La iniciativa inicial por parte de Morena es que se establezca el tiempo limite hasta la semana 14, pero hay diputados de este partido que no están de acuerdo y se pronuncian porque sea en la semana 12, al igual que los legisladores por el PAS. La mayoría de la bancada del PRI está a favor con Morena de que sea en la semana 13, excepto el diputado Luis Javier de la Rocha Zazueta, quien no acompañara con su voto a legisladores priistas. Los morenistas cuentan con el apoyo de la diputada Celia Jáuregui Ibarra de MC y de María Guadalupe Cázares Gallegos, del PT, por lo que se espera que muy pronto la legalización del aborto en Sinaloa sea una realidad, lo cual festejarán algunos grupos de ciudadanos e inconformará a otros.