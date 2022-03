La Glorieta

audima

No hay renuncia de Cuén en la mesa. Nuevamente Héctor Melesio Cuén Ojeda fue tema en la semanera del mandatario estatal Rubén Rocha Moya, quien a pesar de decir que de momento la renuncia de su secretario de salud no está a discusión, pero admite que sí le pidió que sea más prudente con el trabajo partidista que realiza de manera alterna con su responsabilidad institucional, una acción que aunque Rocha Moya afirma no le afecta a él, sí envía una mala señal y afecta a la institución, por lo que incluso advierte que si no está dispuesto a dejar su labor en el Partido Sinaloense (PAS) entonces sí tendría que irse. Lo cierto es que el responsable de la salud de los sinaloenses no está dispuesto a renunciar, de lo contrario ya lo hubiera hecho, y hay quienes afirman que prefiere arriesgarse a ser despedido porque esto lo colocaría en un papel de víctima de su superior, pero es justo eso lo que trata de evitar el gobernador. El mandatario sacó a colación el tema Carnaval de Mazatlán y aseguró que fue todo un éxito a pesar de que algunos se desvivieron en ir en contra con declaraciones irresponsables, incluido el titular de salud con varios comentarios, entre ellos el primer deslinde de que no fue él quien autorizó el evento y luego haber declarado que “muy felices”, pero luego mueren. Así con esa guerra de declaraciones ambos siguen estirando la liga.

Sin perfil para el penal de Aguaruto. Tras la polémica que ha envuelto al Centro de las Consecuencias Jurídicas de Culiacán por el hallazgo de una carraca de lujo, armas, drogas y hasta gallos de pelea en el interior durante el mes pasado, el gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que hasta el momento no han encontrado a la persona que tome las riendas de este centro penitenciario, pero esperan tener una propuesta esta semana. Sin embargo, admitió que al interior de la cárcel hay muchas tentaciones que llevan a complicidades y terminan por convertirse en disimulados, pero luego vienen los problemas porque la disciplina se relaja. Al cuestionarse sobre cuál sería el perfil idóneo para evitar esas tentaciones, admitió no saberlo, pero que podría ser un abogado, un psicólogo o un sociólogo, incluso un ingeniero con vocación policial.

Analizan apoyo a escuelas de tiempo completo. Tras la cancelación del Programa Escuelas de Tiempo Completo por parte del Gobierno Federal, Gobierno del Estado en Sinaloa analizará la posibilidad de apoyarlo, adelantó Rubén Rocha Moya, quien mencionó que cuesta alrededor de 200 millones de pesos atenderlo, pero ya ordenó a la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez, que lo revise. Y es que este programa, de acuerdo con Mexicanos Primero, es muy noble no solo por la oportunidad de estudio que representa, sino porque además es el espacio en donde muchos niños reciben su primera comida del día, y otros tantos es donde reciben el único alimento, una realidad que golpea y que luego de la decisión del Gobierno Federal ha generado una serie de críticas, pero también de decisiones de otros gobiernos estatales en el país que han decidido apoyarlo para que no desaparezca, entre ellos la Ciudad de México y Puebla, gobiernos también morenistas.

Gobernador retira propuesta a Estrada. Harto de la cerrazón y de los insultos del alcalde, el gobernador Rubén Rocha Moya confirmó haber retirado la propuesta de apoyo que había hecho Estrada Ferreiro para aportarle la mitad del recurso que su gobierno necesita para aplicar el descuento del 50 por ciento a jubilados y pensionados, así como a discapacitados y adultos mayores en la facturación por consumo de agua potable. El mandatario estatal señaló que no le parece correcta ni justa la actitud del presidente municipal, quien no solo no quiere acatar un mandato de ley, sino que además ha tildado de demagogo a Rocha y de no tomar una decisión de estado en este tema de los descuentos a grupos vulnerables. Incluso Rocha advirtió al alcalde que, de no acatar la ley, podría enfrentar consecuencia de tipo político, administrativo y hasta penal. Ojo con eso.