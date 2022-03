La Glorieta

audima

Por la despenalización del aborto. En una larga sesión del Congreso Local, finalmente se impuso la mayoría calificada con 28 votos a favor de la aprobación del dictamen que propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Penal, Ley de Salud y otras leyes, todas del estado de Sinaloa, en material legal del embarazo. Entre los votos de aval destacan los 20 diputados morenistas, a los que se sumaron seis legisladores priistas y las de MC y PT. Quienes por su parte rechazaron la propuesta fueron solo el priista Luis Javier de la Rocha Zazueta y la panista Giovanna Morachis Paperini. Y aunque los ocho legisladores del PAS y el sin partido Adolfo Beltrán Corrales se abstuvieron, el artículo 196 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado contempla que las abstenciones se suman a favor.

Caso Paulina. Los próximos días serán determinantes dijo la fiscal general del estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, quien aseguró ayer que la doctora que practicó la ‘minilipo’ a Leslie Paulina, de 26 años, y cuyas complicaciones por el mal trabajo terminaron en su muerte, está localizable. Se sabe que el mismo día del fallecimiento de la joven, familiares interpusieron una denuncia y esperan que haya justicia, pues señalan que la doctora no era médico cirujano plástico, sino médico general, además de que el sitio donde realizó el procedimiento a Paulina era una clínica irregular, tanto así que tras la muerte de la joven vaciaron el lugar.

Sobre la muerte de Paulina, quien estaba a punto de graduarse en la Facultad de Derecho de la UAS, el rector de la máxima casa de estudios, Jesús Madueña Molina, exigió a las autoridades todo el peso de la ley para la persona o personas responsables, sin que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa solape a nadie. Sin embargo, Madueña lamentó que muchas veces al hacerse alguna intervención estética de este tipo no se tiene el debido cuidado de buscar los servicios de un profesional calificado, por lo que hizo un llamado a que tengan mucho cuidado en ello y no pongan su vida en manos de quien sea por ahorrarse algunos miles de pesos.

Deja Diva la CNOP. Curiosamente a unos días de la designación del diputado duranguense, Luis Enrique Benítez Ojeda, como delegado nacional del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa renunció Diva Hadamira Gastélum Bajo a la dirigencia de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en Sinaloa, responsabilidad que había asumido hace poco menos de un año. En el documento que la exsenadora guasavense envió a la dirigencia estatal a cargo de Cinthia Valenzuela Langarica y a la dirigencia nacional de la CNOP, argumenta que en el tiempo que estuvo a cargo de la responsabilidad “puse mi empeño y dedicación”, pero no argumenta los motivos de su dimisión. En el documento fechado el 5 de marzo, pero que trascendió hasta el día de ayer, la exlegisladora confirmó que Guillermo Torres López, quien fungía como secretario general de la organización, asume la dirigencia estatal.

Rompimiento con el alcalde. Tal parece que si sigue como va, Jesús Estrada Ferreiro se quedará sin aliados –a excepción de algunos regidores- pues ayer en pleno Día Internacional de la Mujer la comisionada de equidad y género de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán, Alma Pérez López, agrupación que en los últimos meses había transitado en acuerdos con el primer edil, anunciaron un rompimiento en las relaciones de trabajo con el gobierno municipal. La líder de la agrupación señaló que no pueden mantener una relación cordial con quien les ha ofendido y además maneja una política represiva. No es la primera agrupación o sector que cortan relaciones con el municipio debido al mal trato que reciben, pues en esas condiciones están los comerciantes organizados, el sector restaurantero e infinidad de grupos sociales que no pueden acercarse al Ayuntamiento porque son amenazados con el cierre de puertas y su desalojo.