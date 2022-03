La Glorieta

audima

Zambrano en Culiacán. Hoy estará en la capital sinaloense el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, quien no viene solo, pues estará acompañado del senador priista sinaloense Mario Zamora Gastélum y el dirigente estatal del Sol Azteca, Oner Lazcano. Dicen que el dirigente perredista nacional viene a intentar unificar lo poco que queda de este partido en la entidad y a buscar interlocución con otros institutos políticos, sobre todo a los que acompañaron en alianza en el proceso electoral pasado: el PRI y el PAN, solo que debe saber Zambrano que el priismo en la entidad no pasa por su mejor momento, lo mismo que Acción Nacional, que vive una de sus peores desbandadas. Cuentan que el líder nacional también buscará la oportunidad de saludar al gobernador, Rubén Rocha, pues son viejos amigos de lucha. Y aunque, en tema aparte, Mario Zamora ya confirmó que su voto en contra de la designación del exgobernador Quirino Ordaz como embajador de México en España fue una instrucción de su partido, la realidad es que no todos los senadores priistas la acataron.

Auditora denuncia violencia de género. Dicen que tanto va el cántaro al agua, hasta que revienta, pues así ocurrió con la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Emma Guadalupe Félix Rivera, quien denunció en un programa de televisión nacional que es víctima de violencia en razón de género. Y aunque ella no pronunció directamente el nombre de la persona presuntamente implicada, sí lo hizo el entrevistador, por lo que fue inevitable saber que se refería al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el pasista Gene René Bojórquez Ruiz, quien ha sido muy crítico con el trabajo de la auditora, cuestionándole falta de resultados en su trabajo como auditora de las cuentas a gobiernos priistas y señalando incluso que no desquita el sueldo que percibe. Pero pese a sentirse víctima de violencia de género, la titular de la ASE admitió que no ha decidido si procederá a interponer una denuncia por ello, aunque sí señaló que estas expresiones en contra de ella han ido en aumento y deben parar.

Cambia el semáforo, pero no las escuelas. Con el semáforo epidemiológico en verde, todos los alumnos podrían regresar a clases presenciales, pero miles no lo podrán hacer debido a que sus escuelas no están en buenas condiciones. La secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, explicó que a todas las escuelas en las que se estaban dando clases presenciales podrían asistir los alumnos, pero reconoció que serán muchos los niños y adolescentes que tendrán que continuar en línea porque los planteles fueron vandalizados durante la pandemia y no han sido reparados. Algo muy extraño es que la Sepyc no les ha dado la información a los directores, esto habla de la mala comunicación de la Secretaría hacia los maestros. Y es que tampoco hay recursos suficientes para reparar las escuelas, por lo que ya será decisión de la autoridad de cada plantel, en coordinación con los padres de familia, si deciden ampliar los aforos, cosa que se antoja complicado porque muchos centros escolares no tienen energía eléctrica, y saturar las aulas implicaría condiciones muy incómodas para los niños.

Blindan el Ayuntamiento y descuidan la ciudad. Una vergüenza que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro haya retirado una gran cantidad de policías de las calles para blindar el Ayuntamiento ante la manifestación de las mujeres. Lo más lamentable es que los policías estaban armados, cuando no deberían estarlo. En este tema no se pronuncia ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ojalá que un día no ocurra un incidente que lamentar porque ni el secretario de Seguridad Pública Municipal, Mauricio García, ni el alcalde tienen criterio para actuar ante una manifestación de mujeres armadas con cartulinas.