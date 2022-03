La Glorieta

audima

Se va del PAS, Carla Úrsula Corrales. Llamó la atención ayer que la presidenta de Cosalá, Carla Úrsula Corrales, anunciara su renuncia al Partido Sinaloense, el cual le dio la oportunidad de despuntar a lo político. Aunque no explicó a detalle el porqué había tomado la decisión, lo que dijo era porque ya no le gusta la forma de hacer política de este partido y también fue clara al decir que le gusta el Partido de Morena y que, si le dieran la oportunidad, participaría en sus proyectos. Ayer, presentaría su renuncia a ese partido por el cual se confrontó con muchas personas, hasta con algunos miembros de su familia. También hay que recordar que fue una de las alcaldesas que tuvo una gran cerrazón con los medios de comunicación. ¿Será que el gobernador Rubén Rocha la convenció?, no hace mucho, intervino para que se reabriera la mina de Cosalá y, en diciembre, hasta le ayudó a pagar adeudos pendientes. ¿Esto irá a provocar una confrontación entre el PAS y el gobernador?

Van por la destitución de Estrada. El próximo lunes, los diversos grupos que estuvieron recolectando firmas para la destitución de Jesús Estrada Ferreiro acudirán al Congreso para llevar las miles de firmas que lograron juntar. Esperan que con esto los legisladores se atrevan a iniciar juicio político contra Estrada debido a que se ha negado a cumplir con dos de las leyes que ellos reformaron. Algunas de las personas inconformes con Estrada aseguran estar convencidas de que va a ser destituido, ya que, en vez de estar apoyando al movimiento de Morena, lo está hundiendo y esto ya tiene molestos a muchos miembros de este partido, quienes ya quieren que no lo estén relacionando con el movimiento. El alcalde sigue declarando que no aceptará los 20 millones ofrecidos por el Gobierno del Estado para pagar a las viudas, y que tampoco le realizará el descuento en el recibo de agua potable a personas jubiladas o con discapacidad.

Sin resultados. A más de un mes de haber llegado a ocupar la Comisión de Búsqueda, Víctor Pérez López no ha presentado ni iniciado ningún programa con el cual las familias de personas desaparecidas puedan estar tranquilas de que sus seres queridos estarán siendo buscados. En la actualidad, la Comisión de Búsqueda es como si no existiera. ¿Continuará con esta inacción Pérez López?, porque para que aún siga conociendo la operación de ésta, ya es demasiado tiempo; y lo que realmente se necesita es que salga a buscar a los desaparecidos. Viene recomendado, porque si bien se dijo que tiene una gran experiencia en el ramo, al momento no ha demostrado y algunos colectivos ya se están impacientando.