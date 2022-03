La Glorieta

audima

Van por el juicio político. La semana inició candente para el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, pues integrantes de la Asociación Pueblos Unidos por Culiacán presentaron, ante la Oficialía de Partes del Congreso Local, 10 mil firmas ciudadanas para avalar la solicitud de juicio político en su contra por presuntos actos de omisión que constituyen violaciones graves a la Constitución. Incluso, adelantaron que aún tienen otras 4 mil firmas por entregar y que presumiblemente respaldan la intención de la ciudadanía por sacar a Estrada del Ayuntamiento. Entre las violaciones que le atribuyen está el no haber respetado la reforma a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, que contempla un descuento del 50 por ciento en el consumo de agua a jubilados, pensionados, discapacitados y adultos mayores. Pero no es solo eso, también le cuestionan el no respetar las recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y otras violaciones en perjuicio de jubilados y pensionados, así como de viudas de agentes caídos.

Parodia en el Congreso. La solicitud de juicio político contra Estrada Ferreiro fue acompañada por una especie de parodia con piñatas en forma de rata y con fotografías del alcalde de Culiacán y otros deis de sus funcionarios de primer nivel, todos sentados en un cohete, en alusión a la exigencia de que salgan disparados del Ayuntamiento. Esta protesta fue obra de los integrantes de Pueblos Unidos por Culiacán, encabezados por José María Figueroa Gastélum, Roberto Blanco y Julio Heras, quienes desde muy temprano se apostaron a la entrada de la Casa del Pueblo. Entre los rostros que pegaron a las piñatas se observaba el del secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo; Issel Soto, tesorera municipal; Yolanda Martínez, de la Dirección de Recursos Humanos; Alma Elenes, de Turismo; Leobardo Félix, director Jurídico, y Sonia Quintero, de Desarrollo Económico.

Diputados de Morena pintan su raya. Los legisladores morenistas no protegerán a nadie y si alguien violenta la ley y agravia al pueblo, se actuará, así lo advirtió el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez, en relación a la solitud de juicio político contra el alcalde Jesús Estrada Ferreiro. El también coordinador de los diputados morenistas afirma que a la solicitud se le dará un tratamiento establecido en las leyes y se tomará una decisión conforme a la ley… incluso recordó que “el pueblo es la única fuente de soberanía, por eso, más popularmente dicho: el pueblo pone, el pueblo quita. Esa es la premisa”. Castro Meléndrez indicó que, si el procedimiento reúne los motivos y las pruebas suficientes, se procederá conforme a la Constitución, por lo que los solicitantes deben tener la confianza de que será atendido y una vez revisada la documentación, turnarán a donde haya que turnar. Al morenista se sumó el diputado sin partido, Adolfo Beltrán, quien recordó que no es fácil poder instaurar un juicio político, pues se requiere reunir todos los elementos establecidos en la ley, y de no ser así el tema podría declararse improcedente.

Gene minimiza salida de alcaldesas. Las renuncias al Partido Sinaloense por parte de las alcaldesas Carla Úrsula Corrales, de Cosalá, y Claudia Valdez Aguilar, de Rosario, de alguna forma fueron minimizadas por el diputado del PAS y presidente de la Mesa Directiva en el Congreso de Sinaloa, Gene René Bojórquez Ruiz, quien asegura que las puertas en el PAS están abiertas y así como pueden entrar, también pueden salir. Y aprovechó para asegurar que los pasistas trabajan por la unidad y no por proyectos de personas. Incluso destacó las adhesiones de alrededor de 150 panistas en el sur de Sinaloa, así como de otros 200 militantes de distintos partidos en el norte de la entidad, y que el sello que los caracteriza es la unidad y sacar adelante las elecciones.