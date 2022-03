La Glorieta

audima

En desacuerdo con el gobernador. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro no apoyará ni promoverá la propuesta del gobernador Rubén Rocha Moya de hacer a un lado la obligatoriedad del uso del cubrebocas, pues afirma que este ha sido un protector de mucha ayuda para bajar el número en los contagios en la capital sinaloense. Incluso invitó a la población a que, independientemente de la decisión que tome la autoridad estatal, sigan portando el tapabocas, aunque estemos en semáforo epidemiológico color verde, pues recordó que los contagios siguen ocurriendo, y dejar de usar esta prenda elevaría los riesgos de contraer el covid-19, no solo en espacio cerrados sino también en lugares con aglomeraciones. Incluso, a manera de crítica, dijo: “malamente andamos haciendo declaraciones de que ya no se use”, un mensaje claramente dirigido al mandatario estatal, con quien han sido constantes los desacuerdos. “Es una irresponsabilidad andar declarando públicamente que no usen cubrebocas”, insistió Estrada.

Las renuncias en el PAS. El diputado pasista y presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Gene René Bojórquez, afirma que en política no hay sorpresas, solo sorprendidos. Así, con esa frase, aseguró que él no renunciará al partido, por aquello de las dudas luego de las renuncias de las alcaldesas de Cosalá y El Rosario. Confirmó que la legisladora Rosario Sarabia, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Poder Legislativo, no ha renunciado, pero no descartó que haya fuerzas externas que estén pugnando por forzar más renuncias al Partido Sinaloense, por lo que incluso adelantó que, como en la Biblia, peores cosas se verán, aunque recordó que esto es algo natural en los partidos políticos, siempre hay quienes llegan y otros que se van. Y aunque no quiso llamar “malagradecidas” a las alcaldesas de Cosalá y El Rosario, sí refirió que “qué memoria tan corta tienen”, pues a unos meses de haber conseguido el triunfo, cobijadas por el PAS —y Morena— ahora se olvidan de compromisos platicados para beneficiar al mayor número de sinaloenses.

Llega Francisca Abelló al Isssteesin. La exdiputada morenista en la anterior legislatura Francisca Abelló Jordá rindió ayer protesta como titular del área de Prestaciones Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa (Isssteesin), por lo que seguramente tendrá la encomienda de ayudar al director general, Daniel Ramírez León, quien no las ha tenido todas consigo en este instituto, sobre todo cuando en las últimas semanas ha tenido confrontaciones con líderes sindicales del magisterio. Abelló Jordá tiene experiencia en el terreno legislativo, donde fue secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología, además de haber presidido la Comisión de Equidad Género y Familia. Incluso, en el recinto legislativo protagonizó varias discusiones verbales con otros diputados locales.

Al cuello del alcalde. En una más de sus conferencias naranja, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, se le fue al cuello al presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, a quien tachó de mentiroso en su amistad con el presidente Andrés Manuel; pero no solo eso, también lo calificó de malagradecido con la gente que le confió su voto para su reelección, pues recordó que el primer edil no ha podido gestionar ni un solo peso ante la Federación para echar aunque fuera una carretillada de concreto a una calle de la ciudad, esas calles en donde el munícipe recomienda sacarle la vuelta a los baches. También lo calificó de peleonero, pues recordó que un día sí y otro también ofende a las mujeres, a los periodistas y a los medios, por lo que lo considera más un hombre de derecha que de izquierda, por lo que se dijo sorprendido de que Morena no lo haya expulsado.