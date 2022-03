La Glorieta

audima

Otro golpe al PAS. La dirigencia del Partido Sinaloense aún no terminaba de asimilar las recientes renuncias de las alcaldesas de Cosalá y El Rosario, cuando este miércoles anunciaron también su salida del grupo parlamentario del PAS los diputados locales Rosario Guadalupe Sarabia Soto y Martín Vega Álvarez, quienes ayer mismo confirmaron su adhesión al grupo parlamentario de Morena, que coordina Feliciano Castro Meléndrez, con lo que Movimiento Regeneración Nacional tendrá 22 integrantes. Esta renuncia confirma lo que ya advertía el líder moral y fundador del partido, el actual secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien señaló que había fuerzas externas detrás empujando estas renuncias y hasta vaticinó que ocurriría lo que ayer se concretó. Pero quiénes son los diputados ahora expasistas: Martín Vega Álvarez es representante del Distrito 01, que abarca los municipios de El Fuerte y Choix, y es además el primer legislador indígena electo por mayoría relativa en esta demarcación, incluso preside la Comisión de Asuntos Indígenas; mientras que Rosario Guadalupe Sarabia Soto es la representante del Distrito 24, que abarca Rosario y Escuinapa, además de activista en la zona serrana y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Ambos legisladores admitieron no haber enterado antes de sus renuncias al líder moral del PAS, Cuen Ojeda, ni a la coordinadora de este grupo parlamentario, Alba Virgen Montes Álvarez. Eso sí, Sarabia Soto recordó que ella no es militante del PAS, pero sí agradeció el cobijo que este partido le dio, mientras que Vega Álvarez sí renuncia a su militancia en el PAS para buscar mayores oportunidades en Morena.

Propuesta del gobernador causa revuelo. La intención del mandatario estatal de decretar como “no obligatorio” el uso del cubrebocas en el estado ha generado reacciones, en su mayoría, en contra. Primero fue el alcalde Jesús Estrada Ferreiro quien rechazó la propuesta; luego lo hizo el propio secretario de Salud, y ayer hizo lo propio el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, quien recordó que, como doctor que es, él no eliminaría el uso del tapabocas mientras haya un solo casos de covid-19, pues recordó que ese solo caso puede provocar un incremento en los contagios. A estas voces de autoridad se han sumado varias reacciones ciudadanas que afirman que, antes de tomar esta decisión, el mandatario estatal debe consultar a expertos en infectología, pues es sabido que en otros países que relajaron el uso de cubrebocas han vuelto a tener problemas de contagios, a pesar de los porcentajes de vacunación.

Les rasuran bono a MP’s. La plantilla de gentes del Ministerio Público no solo en la capital sinaloense, sino en todo el estado, se encuentra muy molesta por la reducción que se les hizo esta quincena en el bono que reciben mensualmente. Y es que a muchos les recortaron entre 500 y hasta 700 pesos, lo que nunca había sucedido, afirman. La molestia parte de que esta administración les prometió mejorar las condiciones de todos los ministerios públicos; pero aseguran que, contrario a ello, han ido de mal en peor, pues también denuncian recortes en gasolina y material para el trabajo diario. Aseguran que el salario ya les ha sido depositado de forma tardía en al menos una ocasión, y en esta última ocasión el pago del bono se demoró dos días y aparte llegó incompleto, con descuento incluido, lo cual impide la ley, señalaron.

Relevo en Aguaruto. Desde el pasado viernes 11 de marzo, el penal de Aguaruto tiene nuevo director, luego de la renuncia obligada de la antecesora por el hallazgo de armas, droga, dinero en efectivo, una recámara de lujo y hasta gallos de pelea en el interior. Y aunque el secretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, no reveló el nombre, solo afirmó que se trata de un reconocido abogado sinaloense, más tarde trascendió que se trata de José Román Ruiz Guevara, quien llega en relevo de María Emma Alcaraz, quien dejó el cargo el pasado 11 de febrero, luego de aquel esculque.