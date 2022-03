La Glorieta

audima

Megapuente escolar. El sector educativo del nivel básico en Sinaloa inicia hoy un megapuente de cuatro días, algo que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) han denominado oficialmente “fin de semana largo”. Pero sea como sea, el receso es para las niñas, niños y adolescentes, sobre todo hoy que es considerado día de descarga administrativa, y los maestros tendrán que laborar. Este megapuente será efectivo para poco más de 889 mil alumnos de educación básica, en las casi 6 mil escuelas del nivel básico, tanto públicas como privadas, donde regresarán a las aulas hasta el martes 22 de marzo, pues un día antes —el lunes— se conmemora el natalicio de Benito Juárez. Pero por si este “fin de semana largo” no les resulta suficiente, el próximo viernes 25 de marzo tampoco habrá clases, pues está considerada la reunión de Consejo Técnico Escolar, lo que dará pie a un segundo puente para el nivel básico.

Da reversa. El tema de usar o no de forma obligatoria el cubrebocas en lugares públicos ha ocasionado muchas reacciones a favor y en contra. Este asunto se expuso en la conferencia semanera el pasado lunes, cuando el gobernador Rubén Rocha Moya opinó que consideraba que esta medida preventiva debería de dejar de ser obligatoria y que la usara quien quisiera, pero las respuestas no se hicieron esperar y dirigentes de otros partidos, diputados, el alcalde de Culiacán y muchos ciudadanos expusieron no estar de acuerdo en que la población dejara de usar el cubrebocas, porque los niños no están vacunados, entre otros motivos. Ayer, el mandatario estatal dijo estar atento de los comentarios y que es un tema polémico y él no entra en polémicas, por lo que el uso de cubrebocas podría quedarse en Sinaloa, aunque ciertamente no es una decisión tomada.

Hace agua la Fiscalía. Al parecer, a la “Fiscal de Hierro”, Sara Bruna Quiñónez Estrada, se le está haciendo bolas el engrudo, pues por un lado el personal de los Ministerios Públicos exigen sueldos más justos, pero, por otro, les aplican descuentos que, según ellos, son injustificados, lo que generó ayer que el propio gobernador Rubén Rocha Moya entrara al quite y que, a pesar de que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa es un organismo autónomo, se comprometiera a ayudar y a garantizarle a los trabajadores que primero les sean regresados esos descuentos y luego atender las otras demandas. Ya entrado en responder a los cuestionamientos de la prensa, en el tema de las críticas a la falta de resultados de la fiscal, el mandatario estatal solo atinó a decir que “todos estamos bajo evaluación y debe haber opinión diversa de cada uno de los que estamos aquí”. Y es que a Sara Bruna le han cuestionado la “frialdad” con que respondió a la mamá de Kenya María, joven que fue cruelmente asesinada por su pareja, y a quien dijo que así le dieran la pena máxima, la señora no encontraría consuelo por la pérdida de su hija. Pero a esto se han sumado diversos señalamientos de mujeres con familiares desaparecidos que acusan estancamiento en los expedientes.

Se espera reacomodo en el Congreso. Las renuncias de los diputados Rosario Sarabia Soto y Martín Vega Álvarez al grupo parlamentario del Partido Sinaloense podría generar una reconfiguración en el reparto de las comisiones, pues estos dos legisladores presidían la de Derechos Humanos y la de Asuntos Indígenas, respectivamente, pero porque eran del PAS, pero ahora que ambos pertenecen a Morena, podrían pasar a manos de otras fracciones, aunque eso está por verse, pues el grupo mayoritario ya no tiene 20 sino 22 legisladores, mientras que el PRI se quedó solitariamente como la segunda fuerza, con ocho; seguido del partido fundado por Cuen Ojeda, con seis. Lo que sí es un hecho, al menos eso se dice, es que el Revolucionario Institucional presidirá la Mesa Directiva del Congreso durante el segundo año de ejercicio legislativo, y así lo adelantó el coordinador de la fracción, Ricardo Madrid Pérez.