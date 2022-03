La Glorieta

audima

El pleito Estrada vs. Rocha. ¿En qué irá a terminar la trama de conflicto entre el alcalde Jesús Estrada Ferreiro y el gobernador Rubén Rocha Moya? No sabemos, pero lo que sí se puede leer luego de las cartas que uno y otro están jugando es que, mientras por un lado el primer edil mantiene su tono crítico contra el titular del Poder Ejecutivo estatal, a quien ubica como la “mano que mece la cuna” o que alienta los disparos de torpedos que le llegan desde el Congreso, por otro lado, ha reforzado su línea ofensiva con la contratación del reconocido abogado ahomense Jesús Armando Liogon Beltrán, quien la semana pasada asumió la Dirección de Asesoría de la presidencia municipal e inmediatamente fue visto como un refuerzo para lo que podría venir en el terreno jurídico y político. Y es que desde el otro frente, este fin de semana hicieron eco las declaraciones de Feliciano Castro Meléndrez, coordinador de los diputados morenistas y persona muy cercana al gobernador, pues ha sido su asesor quien dejó entrever que el Congreso local podría iniciar juicio político contra Jesús Estrada, claro, siempre y cuando las pruebas que presentó el grupo Pueblo Unido por Culiacán reúnan los requisitos y no dejen lugar a dudas para proceder. Y aunque esas declaraciones son por demás lógicas, hay quienes las interpretaron como el preludio de lo que podría ocurrir, incluso afirman que al inquilino de Palacio Nacional ya no le hace gracia la rebeldía de Estrada, sobre todo cuando en su última gira le cayó en Mazatlán sin haber sido invitado, y podría dar la orden —si es que no la ha dado ya— para que inicie el redoble de tambores, lo que marcaría el inicio del pleito real entre ambos personajes, que en las últimas semanas se han dado con todo verbalmente.

“Sobre aviso, no hay engaño”, dice la frase, y Estrada debería tomar en cuenta el llamado del gobernador para que retire la controversia constitucional en el tema de los descuentos del agua potable, pues es una realidad que el primer edil no tiene aliados en el Congreso ni en Gobierno del Estado, y por lo que se deduce, tampoco en el gobierno federal. Y aunque él afirma que su principal —y única— aliada es la Constitución, no debe olvidar que en México gana quien tienen mayor poder político de su lado.

Los refuerzos de Emma Guadalupe. Y hablando de pleitos, este fin de semana le fue nuevamente como en feria a la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, durante su comparecencia ante los diputados de la 64 Legislatura local. Incluso, anticipando lo que podría ocurrir, la auditora llegó al recinto acompañada por el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José Carlos Álvarez Ortega; además de Consuelo Gutiérrez, subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y María Cháidez Zepeda, magistrada de la Sala Regional Unitaria Especializada en Responsabilidades Administrativas, ante el antecedente de supuesta violencia política en razón de género que, según ella, han ejercido en su contra algunos legisladores, entre ellos el presidente de la Mesa Directiva, Gene Bojórquez. Pero los acompañantes no le sirvieron de mucho, pues frente a ellos le señalaron falta de resultados y le cuestionaron que, a pesar de la detección de un presunto daño a la Hacienda Pública por más de 250 millones de pesos, tanto de Gobierno del Estado como de los 18 Ayuntamiento y otros entes públicos, no haya emprendido la vía penal por presuntos actos de corrupción.

Bendito megapuente. El inicio de este “fin de semana largo” para el sector educativo marcó la pauta para que este sábado las playas y centros de recreo fueran aprovechados por la ciudadanía. En el caso de la capital sinaloense, algunos parques han sido el punto de encuentro y diversión para quienes quisieron aprovechar una ciudad sin tanto bullicio, pues ha sido evidente una reducción en el tráfico vehicular, toda vez que muchos prefirieron los balnearios alejados de la ciudad. Pero, el martes estaremos de vuelta a la realidad.