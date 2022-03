La Glorieta

audima

Usa su cargo para beneficio personal. A nivel nacional trascendió la pretensión del diputado por Morena Serapio Vargas de hacer en Navolato un proyecto de playa nudista. Según él con el fin de atraer turismo europeo a Sinaloa. Tras este anuncio, en vez de legislar el diputado le ha dedicado mucho tiempo a promover este proyecto que es personal. Las criticas contra el legislador no se han hecho esperar y hay ciudadanos que consideran que podría ser una buena opción para el turismo extranjero la idea, pero se oponen que sea un negocio del legislador. Hay otras personas que consideran que el diputado debe ocuparse en cosas más importantes como legislar en tema de seguridad, educación etc, ya que hay grandes rezagos y no estar usando su cargo para promover sus negocios particulares. Ya hay muchas voces que piden que aclare como consiguió la propiedad en donde se realizaría la playa nudista, así como le otorgaron la concesión Zofemat y que alcalde le ayudó. Por un lado se niega a pagar el predial por sus propiedades en Culiacán y ahora pretende realizar un jugoso negocio usando una concesión marítima federal, como que es incongruente, ¿no creen?.

Muestra músculo. Tras la renuncia de la presidenta de Cosalá Carla Corrales, al Partido Sinaloense, ayer rindió protesta el Comité Directivo Municipal de este partido y de acuerdo a algunos de los presentes no se sintió la presencia de la alcaldesa. El presidente del partido, Víctor Antonio Corrales Burgueño, en su mensaje señaló que la estructura está soportada en una leal y comprometida militancia y que en el estado el PAS cada vez es más fuerte y se siguen sumando importantes liderazgos. Había quienes creían que la salida de Carla iba a ser como una puñalada al corazón del PAS en este municipio alteño, pero hay quienes aseguran que no es así porque hay militantes que se mantienen firmes. A las filas de este partido se sumó Raúl Mauricio Medina Torres, quien fuera candidato a la presidencia municipal en la pasada elección por el Partido Redes sociales progresistas. Por su parte la presidenta municipal buscará integrarse a las filas de Morena y es muy probable que en la próxima elección busque un puesto de elección popular por este partido.

Sin avances. El municipio de Navolato está en total abandono, denuncian muchos ciudadanos. Con la llegada de Margoth Urrea no se han visto obras y en muchas poblaciones los drenajes están colapsados. De acuerdo a pobladores, esperaban más de esta administración pero al parecer no se van a registrar mejoras y sí muchos retrasos, ya que a la alcaldesa le hace falta ser más activa en lo referente a la gestión. También hay quienes señalan que solo conocen a Margoth porque se ha encaprichado a no usar en nuevo edificio municipal, como si esta fuera su única responsabilidad. Lo que va a ocurrir es que el edificio se va a volver a deteriorar y cuando quieran usarlo le van a tener que invertir varios millones de pesos de nuevo. Ni siquiera lo ha rentado o le han sacado provecho. Margoth también se mantiene muy alejada de los medios de comunicación, ahí viene la prueba de fuego para esta alcaldesa, se aproxima la Semana Santa y no es cosa menor, tiene que coordinarse con diversos grupos de ciudadanos, restauranteros, autoridades estatales y federales para poder tener orden con la llegada de miles de personas a la playa.

Se cambia la conferencia . Este lunes no se realizará la conferencia semanera, ya que el gobernador Rubén Rocha Moya asistirá a la inauguración del Aeropuerto Felipe Ángeles. El mandatario dijo no saber si iba a poder saludar al presidente Andrés Manuel López Obrador y lo más seguro era que solo lo vería de lejos. Llama la atención que el mandatario estatal pese a tener una relación estrecha con el mandatario federal no presume ese acercamiento. A muchos ciudadanos, sobre todo de Culiacán, les gustaría que sí pudiera saludar al presidente y que de paso le pidiera que no intervenga, en caso de que se inicie el juicio político contra el presidente Jesús Estrada Ferreiro. La Semanera será mañana.