La Glorieta

¿Dejar el cubrebocas a un lado? Siguiendo un tanto los pasos de su jefe político, el secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel, se pronunció a favor de dar el paso y dejar a un lado el cubrebocas, pues afirma que si no se usaran estas mascarillas las ventas mejorarían en los comercios y otros establecimientos. Para el funcionario, y también empresario, si la ciudadanía dejara de usar de forma obligatoria el cubrebocas para ingresar, por ejemplo, a restaurantes y otros comercios, esto ayudaría a que las personas sintieran más seguras y empezarían a salir más. Gaxiola Coppel justifica su propuesta con la reducción en los contagios que tiene registrada desde los últimos días. Sin embargo, a nivel internacional hay países como China que están volviendo al confinamiento debido a los repuntes en los contagios, y se teme que esto pueda afectar algunas cadenas de suministros a nivel mundial, lo que debería servir de espejo para lugares como Sinaloa, en donde aun y con la reducción de contagios, no deberían echar las campanas al vuelo y empezar a cometer los mismos errores de otras ciudades. Al final, Javier Gaxiola Coppel está pensando más como empresario que como servidor público. Pero que recuerde las reacciones que generó la propuesta de su jefe, el gobernador Rubén Rocha Moya, en días pasados, cuando adelantó que se estaba analizando esa posibilidad de quitar la obligatoriedad al uso del cubrebocas, pero de inmediato diversos grupos de la sociedad fueron muy enfáticos de que eso sería un error y lo invitaron a tomar en cuenta la voz de especialistas.

El PAS se aferra a Comisión. El Partido Sinaloense está aferrado a no soltar la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado de Sinaloa, y así lo confirmó el diputado pasista y presidente de la Mesa Directiva, Gene René Bojórquez, quien mencionó que luego de la renuncia de la legisladora Rosario Sarabia Soto a su grupo parlamentario para sumarse a Morena, ellos buscarán mantener dicha Comisión. Gene admitió que no pelearán por la Comisión de Asuntos Indígenas, que preside Martín Vega Álvarez, que también se separó del grupo del PAS para buscar “mayores oportunidades” en Morena, pues asegura que esta sí está bien representada. NO hay que olvidar que la Comisión de Derechos Humanos la presidió en la legislatura anterior la hoy secretaria general del PAS, Angélica Díaz Quiñónez, y como había quedado en manos de ellos otra vez, no quieren soltarla.

O no sabía o miente. Ayer el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, fue cuestionado sobre el reporte oficial de una persona presuntamente torturada de forma tan cruel en Culiacán que hasta le marcaron el rostro con un hierro caliente y le cortaron una mano que luego fue encontrada en un basurero clandestino de la colonia Miguel de la Madrid, pero dijo que hasta ese momento ninguna persona había denunciado tales hechos y que a los hospitales tampoco había llegado alguien en esas condiciones. Sin embargo, trascendió que se trata de un vecino de la colonia 21 de Marzo de quien, por razones de seguridad, no se reveló su nombre ni en qué hospital de la ciudad era atendido.

Se duermen en sus laureles. Tremenda pifia cometió el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, quien junto a su equipo no midieron los tiempos y se les venció el plazo para los registros de su representante ante el Instituto Nacional Electoral, por lo que se quedaron sin ese elemento y les dieron palo en la queja que la semana pasado interpusieron por los espectaculares promocionales para la consulta del próximo 10 de abril, sobre la Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aunque al final esa misma queja coincidió con las interpuestas por otros organismos políticos, el hierro del partido naranja para haber registrado en tiempo a Miguel Ibarra, ahí está, lo que pudiera afectarles en próximos momentos ante la instancia electoral, pues se quedaron sin representante.