La Glorieta

¿Un engaño los camiones Puro Sinaloa? Cuestionado sobre la falta de camiones urbanos en ruta y los serios problemas que esto está ocasionando a los usuarios que llegan tarde al trabajo y/o a las escuelas en la ciudad de Culiacán, el gobernador Rubén Rocha Moya hizo hincapié en dos problemas por los que están atravesando los concesionarios y permisionarios: por un lado, señaló que el programa de sustitución y compra de unidades Puro Sinaloa, que impulsó la administración de Quirino Ordaz a través de créditos hipotecarios, fue una tomada de pelo a los transportistas, pues lo único que el gobierno puso fue el logo a las unidades, pero a cambio los engañó y los hizo hipotecar sus bienes, que ahora están en riesgo; el segundo problema ha sido la baja demanda de usuarios durante la pandemia, lo que, de alguna forma, descapitalizó a los transportistas y los obligó a sacar unidades, pero también a desmantelar algunas para reparar otras ante la falta de recursos para refacciones, lo que ahora está impactando seriamente en los usuarios, pues hay rutas sin unidades y otras en las que son insuficientes. Rocha Moya recordó que el programa abarcó la adquisición de 400 unidades, en las que el gobierno no podía ser aval, pues para ello se ocupaba la aprobación del Congreso local, y eso no ocurrió.

Rocha, en desacuerdo con playa nudista. Aunque en un principio el mandatario estatal pensaba que la propuesta del diputado morenista Serapio Vargas Ramírez de impulsar una playa nudista en Navolato era una broma, ya entendió que no, aunque de todas formas admite que a él, en lo particular, no le gustaría una playa de este tipo en Sinaloa, aunque con ello lo consideren “muy conservador”. Desde su conferencia semanera, Rocha no descartó que este “atractivo” pudiera ser motivo de aumento en la afluencia de turismo, pero insistió en que no está el momento para ello. Incluso añadió: “No creo que tuviera yo tiempo ni ánimo para irme a recrear ahí”, contrario a lo que ha dicho y ha hecho el legislador Serapio, quien el pasado fin de semana promocionó esta playa en poca ropa desde Isla Cortés, donde aseguró que son suyas 4 hectáreas que está dispuesto a fraccionar y a vender, lo que es visto como el real motivo de este proyecto.

Critican descarada promoción. Para Sergio Torres Félix, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, la promoción que el gobernador Rubén Rocha y su secretario general de Gobierno hacen de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel es descarada, más allá de si el decreto aprobado de última hora por los legisladores es legal o no, pues para muchos analistas no es moralmente correcto. El exalcalde ‘culichi’ lamentó que el mandatario estatal parezca más un activista de Morena y un sumiso del presidente nacional, a quien le siguen el juego en todas sus ocurrencias que, lejos de beneficiar al país, son meramente un distractor. Y aprovechó para hacer un llamado al Instituto Nacional Electoral a realizar una exhaustiva investigación sobre quiénes contrataron esos 75 espectaculares promocionales instalados en la entidad, pero también a indagar el origen de esos recursos.

Tarde, pero sin sueño. De manera tardía y sin convocatoria a medios, ayer el Ayuntamiento de Culiacán conmemoró el natalicio de Benito Juárez y aprovechó para echar a andar el programa Amor a tu Patria, con el que cada lunes rendirán honores y leerán las efemérides de la semana, para promover valores y la cultura cívica. Ojalá que esa cultura cívica que intentan promover sea más efectiva y puntual en cuanto al respeto de las fechas, pues por andar de aprontado el lunes en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el alcalde no estuvo para encabezar a tiempo la conmemoración.

Retiro del cubrebocas, en revisión. El secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, confirmó que la propuesta de hacer a un lado el uso del cubrebocas será sometida a un análisis exhaustivo con especialistas que ayuden a determinar la viabilidad, por lo que incluso hizo referencia a la frase de: “Zapatero, a tus zapatos”, para indicar que esta decisión debe ser respaldada por especialista y estar sustentada médicamente. El gobernador adelantó que la próxima semana habrá una decisión sobre el tema.