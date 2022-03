La Glorieta

audima

Asesor de medios. El diputado Gene Bojórquez, al parecer, ahora pretende ser asesor de los medios de comunicación. Ayer, tras acudir a una reunión con empresarios, les dijo a los reporteros que se dejaran de tanto chisme y pretender que haya un pleito entre el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, y el gobernador Rubén Rocha Moya. Algo que olvidó el legislador es que ambos políticos se ponen de pechito solos y no necesitan que nadie los provoque o saque de contexto sus palabras. Es bien sabido que son los egos por demostrar quién tiene más poder lo que ha confrontado a estos dos personajes. Ahora solo falta que el legislador marque la agenda de los medios de comunicación. Mejor que se ponga a trabajar en las leyes que le hacen falta al estado para ver cuántas cumplen algunos alcaldes, porque está de moda que quien se encapriche no cumple una ley y los legisladores no pueden hacer nada, solo ser meros espectadores.

Presumido. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro anda tomándose fotos en las amapas que embellecen el Centro de la ciudad y entre los árboles del parque Las Riberas, dándole de comer a las iguanas. El mandatario municipal tiene que ir a lugares que embellecieron otros alcaldes porque en estos tres años en su administración el único espacio al que se le ha invertido es al parque que está cerca de su casa. En los camellones, muchos árboles se les han secado y, al parecer, a los funcionarios que puso en servicios públicos se les secan hasta los cactus. Qué lamentable que tengan que andar presumiendo lo que se hizo antes de su administración porque en la suya no hay nada que agradecer.

Piden al gobernador no apresurarse. Tras adelantar el gobernador Rubén Rocha Moya que posiblemente el próximo lunes habría una decisión en torno al posible uso obligatorio del cubrebocas en Sinaloa, integrantes del Colectivo de Organizaciones y Empresarios (Core 33) pidieron al mandatario estatal no tomar una decisión apresurada, sino más bien esperar resultados científicos para no correr riesgos de que la pandemia nos vuelva a dar un ‘coscorrón’. El temor de los empresarios es que un apresuramiento de este tipo, y en un tema no solo sensible sino peligroso, puede echar por la borda el terreno que ya se lleva ganado, porque de volver nuevamente a un confinamiento o endurecimiento de las restricciones sanitarias, adelantan que muchos negocios ya no abrirán de nuevo. Recordaron que durante la pandemia muchos negocios cerraron y no volvieron a abrir.

Retrasan pago de pensión. Las viudas de policías tuvieron que manifestarse en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para exigir el pago de su pensión, pues señalaron que tanto la dependencia como el propio Ayuntamiento de Culiacán se están echando la ‘bolita’ por el retraso en el pago del recurso. Las personas inconformes señalan que, por lo regular, ellas reciben el pago el día 20 de cada mes, pero hasta ayer ya habían pasado tres días y aún no les solventaban. Incluso afirman que en la Secretaría de Seguridad Pública responsabilizaban al gobierno municipal, pero en la comuna les afirmaban que los cheques ya estaban listos, pero que la dependencia no los quería recoger. Y mientras la autoridad eludía la responsabilidad, 170 viudas seguían sin recibir el recurso que es vital para sus familias.

De funcionarios a propagandistas. La dirigente estatal del PAN, Roxana Rubio, tronó en contra del gobernador Rubén Rocha y funcionarios de su gabinete de promocionar la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador en horarios de trabajo y con recursos públicos para pedir a la ciudadanía que el próximo 10 de abril voten a favor del mandatario durante la consulta de revocación de mandato, lo que no solo ubica a los morenistas en el lugar que tanto criticaron a otros gobiernos, sino que además los hace dar pena porque hacen a un lado sus funciones como servidores públicos para convertirse en propagandistas de López Obrador.