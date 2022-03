La Glorieta

audima

UAS, firme en el uso del cubrebocas. Contrario a la intención apresurada del gobernador Rocha Moya por retirar la obligatoriedad del cubrebocas, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, adelantó que, independientemente de la decisión que tome el gobierno estatal la próxima semana, mientras exista un caso covid-19 en Sinaloa, el tapabocas seguirá siendo un requisito en la institución educativa. El rector de la máxima casa de estudios reiteró que la comunidad universitaria seguirá cuidándose mientras haya casos activos, sobre todo luego de ver que en países de Asia y Europa, donde ya habían relajado el uso de cubrebocas, están viviendo un nuevo rebrote de contagios y, tomando en cuenta la fuerte movilidad que hay entre México y esos países, tarde que temprano esto podría repetirse en la entidad.

El trato desigual del alcalde. Cuando a Jesús Estrada Ferreiro no le llueve, le llovizna, pues esta vez el regidor panista, Sadol Osorio Porras, lo acusó de no tratar de la misma forma a los empresarios de Culiacán, pues lo señalan de haber beneficiado a un reconocido empresario restaurantero con 2.3 millones de pesos durante la pandemia, mientras a pequeños empresarios prácticamente los dejó “morir”. Osorio Porras confirmó que, mientras el gobierno municipal tiene a la luz en el portal de transparencia dicha información del apoyo, por otro lado, niegan que esto haya ocurrido. Pero lo lamentable no es que la empresa apoye, sino que haga diferencias entre chicos y grandes, pues muchos de los pequeños empresarios tuvieron que cerrar sus empresas durante la pandemia porque ningún gobierno les tendió la mano, ni el federal ni estatal, muchos menos el municipio.

El reto de la consulta. Si como son de aprontados los diputados morenistas para hacer promoción de la imagen del presidente, fueran también para legislar y reducir los pendientes que tienen en la ‘congeladora’, serían unas lumbreras, pero no. El propio coordinador de los morenistas y presidente de la Jucopo, Feliciano Castro, presumió que los 22 integrantes del grupo parlamentario realizan promoción para que los ciudadanos participen el próximo 10 de abril en la revocación de mandato y aclaró que, por no ser un proceso electoral, no cabe el concepto de veda. Lo cierto es que el reto principal para los seguidores de AMLO no será conseguir el aval para su permanencia, sino el demostrar músculo con el mayor número de participantes, pues si resulta desairada esta consulta, como pudiera ocurrir, será una mala señal que no los dejará bien parados, cuando presumen tener el apoyo a nivel nacional de al menos 30 millones de mexicanos.

¿Y si no es Irízar, quién? Ahora que el propio exsenador Aarón Irízar se bajó del proceso para relevar a Cinthia Valenzuela Langarica en la dirigencia estatal del PRI, el partido parece haber quedado en “modo de espera”, pues cuentan los propios priistas que era la carta fuerte del CEN para cubrir el interinato de aquí a diciembre. Es obvio que el dirigente nacional, Alejandro Moreno, no contaba con que el exalcalde de Culiacán les dijera que no, que a él le interesa esperarse a diciembre y buscar un periodo completo al frente del Revolucionario Institucional, por lo que, desde ahora, algunos advierten que, si el exsenador no aceptó hoy, difícilmente le den la oportunidad para aquellas fechas. Mientras tanto, han vuelto a resurgir los nombres de Gómer Monárrez, Óscar Valdez y Álvaro Ruelas Echave, tres cartas que podrían tener el visto bueno de la dirigencia nacional, pero que en el terreno estatal está por verse, pues, aunque a Alito Moreno le duela, acá en Sinaloa sigue siendo fuerte la influencia de Quirino Ordaz y el propio exgobernador Aguilar Padilla. Y aunque muchos se pregunten por qué no elegir a una mujer para que concluya el periodo, un argumento es que debe ser hombre porque entrará a terminar el periodo de Chuy Valdés, y aunque muchos dirán entonces por qué estaba Cinthia Valenzuela, y la respuesta es sencilla: porque ella era la secretaria general y escaló por prelación.