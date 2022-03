La Glorieta

audima

Sin el perdón. La viudas de policías siguen firmes en no aceptar las supuestas disculpas que les ofreció el alcalde Jesús Estrada Ferreiro durante una sesión de cabildo realizada la semana pasada. Consideran que en su discurso continuó la agresión al llamar a algunas ignorantes y que se dejaban manipular. En ningún momento reconoció que ha sido ofensivo en reiteradas ocasiones con ellas. Las viudas se dicen cansadas de la soberbia, prepotencia y malos tratos del alcalde, por lo que ya no están dispuestas a aguantarle ningún desplante más, razón por la que interpusieron dos denuncias en su contra en la Fiscalía General del Estado, una por abuso de autoridad y otra por discriminación. La disculpa del alcalde, la cual fue una recomendación realizada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la consideran falsa y fue porque está la petición de juicio político en su contra y sienten que ya le está llegando el miedo al alcalde. Las viudas piden al alcalde que tenga el valor de citar a todos los que ha ofendido para que les pida una disculpa cara a cara, de lo contrario, aseguran que no le creen nada. Otra cosa que debería de hacer es desfilar por los medios de comunicación a los que fue una y otra vez para poner en mal a las viudas y a los policías jubilados que denuncian y exigen que se les regrese el moche que les quitó de la prima de jubilación.

Puro cobrar. Son muchos los ciudadanos que se cuestionan qué están haciendo los regidores de Culiacán, porque no se ve que sean el contrapeso del alcalde. Los regidores del PRI y el de Movimiento Ciudadano ni se han inmutado por la serie de abusos cometidos por el alcalde contra la población. La esperanza que muchos ciudadanos tenían, sobre todo con Octavio Valenzuela, regidor del partido Naranja, se han esfumado. Mientras que por una parte en la conferencia semanera el líder del partido, Sergio Torres Félix, critica el desempeño del alcalde, el cual, a su parecer, ha dejado mucho que desear, el regidor por este partido se mantiene callado. Por su parte, los regidores del PRI también se han convertido en meros espectadores, ¿a caso le tendrán miedo a Estrada Ferreiro?, porque eso es lo que parece. Pero por lo pronto, los regidores lo único que hacen es cobrar.

Siguen los problemas en el Conalep. Mientras que por una parte Rubén Rocha Moya asegura y se compromete en que en su administración no se cometerán injusticias contra los trabajadores, todo indica que algunos de sus colaboradores no han escuchado este discurso. Los trabajadores de Conalep siguen denunciando que Wilfredo Véliz Figueroa sigue sin llegar a un acuerdo con los docentes a los que les descontaron entre un 30 y hasta un 60 por ciento de su sueldo, inclusive a algunos maestros les dejaron de pagar, a otros los dejaron sin seguridad social y desconoce el programa de orientación educativa. Este día, los maestros estarán informando sobre una manifestación estatal, la cual se ha mantenido en algunos planteles y que tiene a los alumnos sin saber para qué lado hacerse, porque mientras los maestros sindicalizados no les dan clases, los que no lo están sí quieren hacerlo. Urge que el gobernador tome cartas en este asunto y se llegue a una pronta solución.

Suciedad y oscuridad. La bandera que manejaba el alcalde de Culiacán durante la segunda campaña era que Culiacán era otro por la iluminación, pero esto ya se le olvidó. El departamento de Servicios Públicos está dejando mucho que desear, y sectores principales de la ciudad, desde el Primer Cuadro y accesos con mucho tráfico, están muy descuidados. Hay camellones en los cuales hay muchas lámparas fundidas y parques en la total oscuridad. Mientras que los deportistas y niños pierden espacios deportivos por la falta de mantenimiento e iluminación, el alcalde y sus funcionarios están dedicados a puro pelear con los ciudadanos que están en contra de ellos.