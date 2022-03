La Glorieta

audima

Levanta la mano Kechu Ramírez. El exdiputado local Jesús Armando Ramírez levantó ayer la mano para ser tomado en cuenta para la designación del dirigente interino que venga a terminar el periodo que dejó incompleto Jesús Valdés Palazuelos, pero que mantiene bajo su mando la actual legisladora local Cinthia Valenzuela Langarica. Kechu Ramírez aprovechó para convocar a la unidad y a reagruparse en un solo bloque para ser realmente una oposición frente a Morena en Sinaloa. Pero quién es Kechu Ramírez, él fue diputado local del PRI en la 63 Legislatura, donde presidió la Comisión de Ciencia y Tecnología, pero también ha sido presidente estatal del Movimiento PRI.MX y coordinador estatal de Acción Juvenil. Ahora falta ver si entra en el radar de los integrantes del Consejo Político Estatal que tendrán en sus manos la decisión final.

Larga lista de prospectos. En voz del propio delegado nacional del PRI en Sinaloa, Enrique Benítez, hay al menos nueve aspirantes a ocupar el interinato al frente del PRI estatal, y quien sea el elegido tendrá también la oportunidad de participar en la elección para un periodo ordinario completo en noviembre próximo, esto ante el reclamo de los propios priistas que veían el interinato como un freno a sus aspiraciones de encabezar un periodo completo de cuatro años. No hay que olvidar que el exsenador Aarón Irízar es de los nombres que sonó con mayor fuerza para entrar al quite, pero él mismo se encargó de afirmar que no le interesaba un interinato, y menos si esto le impediría participar por un periodo completo, cosa que ya quedó a salvo, ahora falta ver si de nuevo muestra interés. Además del exalcalde de Culiacán también están en la lista de prospectos Marcos Osuna Moreno, Manuel Osuna Lizárraga, Jorge Abel López Sánchez, Francisco Javier López, Faustino Hernández, además de Gómer Monárrez Lara, Óscar Javier Valdés y el propio Kechu.

Cinthia pide respeto. La diputada Cinthia Valenzuela pidió respeto a todas esas voces que ansían que renuncie no solo a la dirigencia estatal del Revolucionario Institucional –cargo que asumió por prelación– sino que además evite quedarse en la Secretaría General del mismo, cargo que por cierto termina estatutariamente en diciembre próximo. La legisladora tiene bien identificados a esos personajes que la quieren fuera de cualquier cargo directivo, entre los que incluso hay mujeres priistas que le cuestionan el afán de mantenerse en dos responsabilidades, pues es diputada y dirigente al mismo tiempo, pero ella asegura que tiene la capacidad para desempeñarse en ambos compromisos, por lo que aprovechó para que más compañeros levanten la mano y se interesen en ocupar el interinato. Ya de pasadita, aprovechó para recomendar que en ese proceso de designación que están por vivir, hay que tener bien en claro quiénes han estado en las buenas y en las peores con el partido.

Tremendo incendio. Luego del incendio suscitado en los pozos del Piggy Back, al sur de la ciudad, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro declaró ante la prensa que el siniestro fue provocado, una declaración que pareciera más un argumento apresurado que algo realmente confirmado, pues se sabe que a pesar de ser un basurero clausurado, la gente sigue teniendo acceso ante la falta de vigilancia en el lugar, incluso no es la primera vez que el fuego lo consume y provoca una gran contaminación en la parte sur de la ciudad. Ayer mismo, el gobierno municipal advirtió que personal de inspección y vigilancia se encargaría de mantenerlo cerrado, ojalá esto funcione, porque de nada servirá que solo vayan, cierren y se retiren si ya saben que la población aprovecha cualquier descuido para hacer de las suyas. Lo que no ha quedado muy claro es si fue intencional o si el propio calor y la presencia de vidrios y un sinfín de materiales pudieron haber provocado el fuego. Lo importante será que cada quien haga su parte para evitar que esto siga ocurriendo, pues decenas de familias padecieron desde el domingo la densa nube de humo que obligó a algunos a salirse de sus casas, sobre todo en el sector Barrancos.