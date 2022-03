La Glorieta

audima

No se le pueden pedir peras al olmo. Vaya forma de atender a familiares de víctimas por parte de la fiscal general del estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, quien una vez más no solo no respondió a la petición de justicia de la señora Alma Hernández, quien busca desesperadamente a su hija Yajaira Sugey desde septiembre del año pasado, sino que además la regañó por andar divulgando que se niega a recibirla, lo que evidencia una vez más la falta de empatía de esta servidora pública que se supone llegó a cambiar paradigmas en la tan desgastada Fiscalía. Recordemos que no hace mucho la “fiscal de hierro” ocupó los principales titulares cuando dijo a otra mamá de una mujer asesinada que si le dieran pena máxima al asesino de su hija, su sensación de justicia no sería remediada, todo con el afán de justificar la apuesta por los procesos abreviados con tal de ahorrar dinero y tiempo al organismo autónomo que se supone debe poner por delante a las víctimas, pero al parecer no lo hace.

El nuevo sparring de Sergio Torres. El nuevo cliente de Sergio Torres Félix, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, ahora es el alcalde culichi Jesús Estrada Ferreiro, a quien señala de estar paralizado y con los peores servicios públicos en la historia de Culiacán, municipio del que hay que recordar Sergio también fue presidente municipal de 2014 a 2016, cuando era priista. El también excandidato a gobernador señaló en su conferencia naranja que lamentablemente Estrada Ferreiro se la lleva ocupado peleando con el gobernador Rubén Rocha en lugar de ponerse a solucionar problemas, mientras por otro lado en el Congreso Local pudieran iniciarle un juicio político. Incluso afirma que ya es tiempo de que le aprieten las tuercas al alcalde, pues señala que hay presuntos actos de corrupción en Palacio Municipal y señala directamente a un hermano de la tesorera municipal, cuyas pruebas asegura está en proceso de recabar para luego mostrarlas. También criticó que los foros recientes para conformar el Plan Municipal de Desarrollo hayan servido más como un ring al alcalde, espacios que utilizó para palearse con todos, y en los que los organizadores estuvieron con el “Jesús en la boca” debido al tino que tiene Estrada para hacer declaraciones polémicas y convertirse en el meme del día o de la semana.

¿Bichis en el malecón de Altata? Vaya comentario que se aventó el síndico de Altata, quien en no sabemos si por hacerla de chistoso o de plano mostró el cobre, lo cierto es que en su afán de defender la propuesta de una playa nudista en la península de Lucenilla, en Navolato, aseguró que a pesar de que la opinión ciudadana sobre este proyecto está dividida, afirmó que no hay nada de que espantarse debido a que, sin haber playa nudista, en la explanada de Altata las mujeres de vez en cuando andan bichis, un comentario que pudiera parecer sexista. El síndico Roberto García Lara anticipó que toda derrama económica para este puerto es bienvenida, sobre todo pensando en que este tipo de playas son muy atractivas para el turismo extranjero, pero añadió que será el tiempo quien les diga si es viable o no. Vaya polémica que ha generado el diputado Serapio Vargas Ramírez con su propuesta de la playa de los bichis.

Abrirán puertas de la casa del pueblo. A partir de la sesión de este viernes las puertas del salón de Plenos del Congreso del Estado de Sinaloa serán reabiertas a los ciudadanos luego de prácticamente dos años que permanecieron cerradas debido a la pandemia, pero será con aforos permitidos de un 50 por ciento, es decir con cupo para 300 personas, y así lo adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Feliciano Castro Meléndrez. Con esta decisión, la prensa también tendrá acceso a esta zona de Plenos, pues estaban reasignados a la tribuna, desde donde se les complicaba un poco el trabajo. Y aunque no se prevé una fuerte afluencia ciudadana, por si acaso piden a los asistentes respetar las medidas sanitarias.