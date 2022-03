La Glorieta

audima

Piden a Estrada no hacerse la víctima. Desde su conferencia semanera, el gobernador Rubén Rocha Moya le recomendó al alcalde Jesús Estrada Ferreiro no hacerse la víctima por las solicitudes de juicio político que han presentado en su contra y que tampoco ande buscando culpables, que mejor se pregunte por qué le quieren hacer juicio político. “Anda buscando quién le quiere sancionar para señalarlo, mejor que busque qué hizo mal que hasta le quieren hacer juicio político", le reviró Rocha, quien además lamentó que el presidente municipal no reconozca que está haciendo mal al negarles el pago a las viudas de policías y haber dejado sin descuento en el consumo de agua a los discapacitados y a los adultos mayores. Incluso le recordó que este tema es un mandato de ley, no de gusto personal, y el Congreso local observará si se está incumpliendo, además de que ya hay demanda por la vía penal, por lo que esto pudiera constituir un asunto de abuso de autoridad y de discriminación.

Rocha no frenará juicio político. Ya entrado en el tema, el gobernador recordó que Jesús Estrada le ha pedido personalmente que le ayude a parar esto del juicio político en su contra, que interceda por él ante el Congreso local, a lo que él le ha dicho y le reiteró ayer mismo que, aunque tiene muchos amigos diputados, si pudiera parar este proceso contra el alcalde, no lo paraba porque simple y sencillamente considera que ha tenido una conducta indebida, por lo que le reiteró que, en lugar de andar haciéndose la víctima, mejor debería ver qué puede hacer para no caer en este tipo de situaciones. Además, recordó el gobernador que los diputados locales son de los más agraviados por el presidente municipal, pues los ha tildado de mil cosas… “Se está peleando con los que le van a hacer juicio político, ¿cómo va a conseguir un voto a favor?”, mencionó el mandatario sinaloense, además de recordar que cuando le ofreció el apoyo de su gobierno con 20 millones de pesos para saldar adeudos a las viudas de policías, además de ayudarle con la mitad de los descuentos de Japac a los discapacitados y adultos mayores, no solo le rechazó el ofrecimiento, sino que además lo recetó un periodicazo. “Yo lo que estuve haciendo es ayudar a resolver un problema que compete al municipio, pero hay renuencia… bueno, pues que no se queje, las consecuencias pueden ser esas”, dijo en referencia a las solicitudes de juicio político.

Estrada, sin autoridad moral ni política. Así lo dijo Rubén Rocha cuando le cuestionaron en la conferencia semanera sobre la recomendación que le envió el alcalde Jesús Estrada Ferreiro para que esos millones de pesos que le había ofrecido para el pago a viudas y los descuentos en la Japac mejor los invierta en mejorar el desarrollo vial de la capital sinaloense. En un tono ya molesto, el gobernador le respondió al alcalde que él disponga de los recursos del municipio para lo que los pueda usar, y que él, como mandatario estatal, se encargará de aplicar los recursos de su administración en lo que considere, pero que (Estrada) no tiene que andar recomendando nada. “Nosotros vamos a invertirle a Culiacán a pesar de él, en infraestructura, y tengo recursos dispuestos para eso”, adelantó. Pero no fue todo, pues Rocha remató: “que se guarde sus recomendaciones el presidente, que les cumpla a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y a las viudas de los policías y, si no, que se las vea con los del Congreso, con quienes se pelea mucho”.

Llevan vacunación hasta las aulas de la UAS y UAdeO. Como excelente ha sido calificada la acción que emprendió el sector Salud este miércoles al llevar las jornadas de vacunación contra el covid-19 a las aulas de los centros educativos de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la Universidad Autónoma de Occidente, actividad que en el caso de la UAS repetirán este sábado. Y es que muchos estudiantes siguen dentro del grupo de los rezagados al faltarles la segunda dosis o la tercera de refuerzo.