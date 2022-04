La Glorieta

audima

Cambio de actitud. La liberación de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública y Cultura y esa imagen en la que se ve a la titular de Sepyc, Graciela Domínguez Nava, acompañada de Fernando Torrecillas, dirigente de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación, saliendo de las instalaciones, confirman de entrada un cambio de actitud de ambas partes para iniciar una mesa de diálogo, sentarse a platicar y, de paso, dejar de entorpecer no solo los trámites que se realizan en esas oficinas que permanecieron tomadas durante varias semanas, sino que además dan la esperanza de que no habrá más convocatorias a paros de labores que solo perjudicaban a los niños, niñas y adolescentes que aún no terminan por reponerse de los efectos que implicó la pandemia. Ahora muchos se preguntan cuál fue el acuerdo y quién intervino para tranquilizar el conflicto y sentar a las dos partes a negociar. Se comenta que fue el propio gobernador quien trató el tema con la dirigencia nacional de esta sección sindical, pues en el terreno local parecían ya agotadas las herramientas. De entrada, Torrecillas confirmó que, aunque aún no han llegado a un acuerdo, hay disposición para el diálogo y el compromiso para el mutuo respeto. Ya veremos si la exigencia sindical de dar de baja al subsecretario Horacio Lora Oliva continúa y se olvidan de ello, pues no hay que olvidar que lo acusan de favorecer el ala radical del CNTE.

De juicio político y otras cosas. Pareciera que los astros se alinean contra el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, quien ya acumula tres solicitudes de juicio político en su contra ante el Congreso local y se dice que preparan una más, además de tener muchas voces que lo cuestionan, principalmente la de Rubén Rocha Moya, con quien el pleito escaló a otro nivel este miércoles cuando le señaló haber llegado a la gubernatura no de manera limpia. Entre los actores políticos que ya no soportan las conductas ni las críticas groseras del alcalde están los diputados locales, quienes, por cierto, tendrán la oportunidad de iniciarle el juicio político, siempre y cuando encuentren elementos. La algidez con el primer edil es tal que en los pasillos del Congreso y otros escenarios de la capital sinaloenses se comenta con fuerza que el juicio político en su contra va porque va y que solo hay una persona que lo podría frenar, y ese usted ya sabe quién es, despacha en Palacio Nacional. Como síntoma de todo esto, en las instalaciones del Poder Legislativo estatal la pregunta ya no es si habrá o no juicio político contra Estrada, la pregunta recurrente es sobre quiénes se apuntarán para relevarlo en el cargo. Y aunque hay al menos tres diputados morenistas que, de generarse las condiciones, podrían levantar la mano, nos reservaremos los nombres, pues quién sabe si pudieran ser tomados en cuenta, solo diremos que uno de ellos es muy joven, otro no es morenista puro y el tercero es muy atrabancado.

¿Falto de capacidades? Por lo pronto, ayer, la diputada local y aún dirigente estatal del PRI, Cinthia Valenzuela Langarica, lamentó que, aún conociendo su desempeño y que no tiene las capacidades que se requieren para gobernar un municipio como Culiacán, la ciudadanía haya reelegido para un segundo mandato al alcalde Jesús Estrada Ferreiro, pues el hecho de tener actualmente tres solicitudes de juicio político en su contra es un reflejo del mal desempeño. A pesar de ello, adelantó que, aunque están a la espera de los dictámenes de cada solicitud, los legisladores priistas serán muy respetuosos del proceso que se le siga en el Congreso, pero sí recordó que uno de los sectores que han sido duramente agraviados por el presidente municipal son los medios de comunicación.

El PAN no quita el dedo del renglón. Aprovechando la visita de Marko Cortés, presidente de Acción Nacional en el país, la dirigente estatal del partido albiazul, Roxana Rubio Valdez, insistió que retomarán las gestiones para intentar rehacer el grupo parlamentario en el Congreso local. La primera apuesta será tratar de convencer al legislador priista Luis Javier de la Rocha Zazueta, quien ha sido oposición en tres partidos diferentes y en las últimas semanas se le ha visto acompañando al dirigente estatal del PRD. Sin embargo, admitió Roxana que antes de cualquier invitación, discutirán el tema de manera interna.