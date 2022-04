La Glorieta

audima

El pleito entre el PAS y Morena. Lejos de amainar el pleito que se traen los integrantes del Partido Sinaloense con Gobierno del Estado, las acusaciones arreciaron este fin de semana, pues el diputado Gene Bojórquez acusó que desde la Secretaría General de Gobierno se orquestaron las renuncias de dos legisladoras y un diputado a este partido para sumarse a Morena: Verónica Avilés Rochín, Rosario Guadalupe Sarabia y Martín Vega Álvarez. Desde luego que, por estos señalamientos, el aludido, Inzunza, pidió pruebas, pues dijo ser respetuoso de la vida interna de los partidos políticos y estar abocado a sus funciones de gobierno. Sin duda, el coraje de los pasistas, aunque digan lo contrario, tiene que ver con el conflicto entre el gobernador Rubén Rocha y el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen, a quien un día sí y otro también lo alude en sus comentarios, ya sea para recriminarle el que vaya en un sentido contrario a sus propuestas, pero, sobre todo, porque el líder moral del PAS aprovecha su encargo para, como coloquialmente se dice, “ir a misa y a vender las cañas”, pues es un secreto a voces que en sus recorridos por el norte o sur del estado aprovecha para reunirse con la estructura del Partido Sinaloense. Incluso eso mismo ha señalado el mandatario estatal, evidenciando con ello las diferencias que existen entre ambos, por lo que incluso hace ya varias semanas que Cuen no es invitado a las conferencias semaneras. Desde luego que estas renuncias de diputados al grupo parlamentario del PAS son un golpe que duele y, de paso, alimenta la interrogante sobre cuánto más aguantará Cuen como subordinado de Rubén Rocha Moya.

Cobro de factura entre priistas. Tras la expulsión del exgobernador Quirino Ordaz Coppel del PRI, el coordinador de los diputados priistas y persona muy cercana al hoy embajador de México en España, Ricardo Madrid, aseguró que con esta acción el Revolucionario Institucional pierde a un gran activo político. Pero no solo dijo eso, también señaló que con esa misma vara que Ordaz Coppel fue medido desde el CEN del PRI —empujados por el dirigente nacional, Alejandro Moreno, y uno que otro que le habla al oído— con esa misma deberían ser tratados otros exmandatarios estatales que también aceptaron cargos dentro del gobierno morenista. Desde luego, las versiones que corren en torno a la expulsión de Quirino es que la herida por la derrota en la elección pasada aún sigue abierta en muchos de los actores que fueron barridos, y el cobro entero de factura se lo apuntaron desde hace meses al empresario mazatleco. No hay que olvidar que lo acusan no solo de haberse cruzado de brazos durante la elección, sino de haber pactado con Morena, acusación que, desde luego, es negada por el exgobernador. Pero si realmente piensa Alito Moreno que con la expulsión de Quirino ha cortado de tajo las venas que este tiene con el priismo sinaloense, se equivoca, pues justo en estos momentos en que están buscando a un presidente sustituto que culmine el periodo de aquí a diciembre, ha quedado muy claro que Cinthia Valenzuela, quien es muy cercana al exmandatario, continuará como secretaria general del mismo. Falta ver quién será ese personaje que cubra el interinato. No olvidemos que la mayoría de los grupos priistas en Sinaloa no comulgan con Alito. Y aunque lo mastican, la mayoría no lo traga.

¿Tiemblan morenistas? La decisión del INE, este fin de semana, de ordenar el retiro de espectaculares y bardas promocionales de la figura de AMLO y la revocación de mandato, por considerar que esto “viola los principios de legalidad, certeza y el derecho al voto libre e informado”, es algo que mantiene sin cuidado a los morenistas, principales promotores, por no decir que únicos, de esta consulta que habrá de celebrarse el próximo 10 de abril, justo el día que inicia la Semana Santa. En Sinaloa son al menos 42 espectaculares y 17 bardas las que el INE local detectó y siguen ahí haciendo alusión a la revocación y a la figura presidencial, hecho que para la autoridad electoral es una estrategia de publicidad atípica e inusual, financiada sin que se conozca la autoría ni el origen de los recursos empleados para su implementación.