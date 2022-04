La Glorieta

audima

Uuuyy qué miedo con Ferreiro. Quien no se haya vacunado contra el covid-19 no podrá ingresar a los balnearios ni a las playas de Culiacán ni Navolato, advirtió el alcalde Jesús Estrada Ferreiro. Se dijo preocupado porque la delegada del IMSS en Sinaloa, Tania Clarissa Medina, le dijo que son muy pocas las personas que acuden a vacunarse, por lo que considera que hay muchas personas que no acuden porque no quieren y que están en su derecho de no vacunarse o morirse si así lo desean, pero no tienen derecho a contagiar a los demás. Aclaramos estar a favor de la vacunación, pero la crítica para el alcalde de Culiacán es que no estuvo así de estricto cuando anduvo en campaña para su reelección ni cuando fue el cierre de la misma, ahí está en las fotos rodeado de miles de sinaloenses y era cuando el número de contagios y muertes por covid eran muy altos, así que con cuál calidad moral ahora se pone estricto. Ahora también quiere dar órdenes en el municipio de Navolato. Estrada Ferreiro presume y se engaña solo al decir y creer que gracias a él se vacunaron miles de personas cuando amenazó con que no se les iba a permitir la entrada a los antros y bares a las personas que no se habían inmunizado, después de eso dijo que las filas en los centros de vacunación eran larguísimas, pero también debe recodar que nunca pudo hacer que todos los usuarios del transporte público portaran cubrebocas aunque también amenazaba con que se les iba a bajar de la unidad o hasta detenerlos. En fin, el alcalde y sus ganas de tener protagonismo, por lo pronto al parecer nadie le tiene miedo.

Que truene lo del diésel. El diputado priista Luis Javier de la Rocha está frotándose las manos para que el próximo 10 de abril muchos sinaloenses le cobren al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los daños ocasionados por la escasez y el encarecimiento del diésel. También que al ir a participar en la revocación de mandato se acuerden del encarecimiento de la canasta básica, que el precio de la gasolina no ha bajado y la falta de medicamentos en los hospitales. Sin duda este proceso será un referente para medir la aceptación del presidente de la República y sobre todo lo que están dispuestos a hacer muchos ciudadanos para que continúe en el mandato, ya que a algunos sinaloenses las casillas les quedarán muy lejos. Y hablando del combustible se espera que el abastecimiento en las gasolineras de Sinaloa se normalice esta semana.

Sin responder las aseguradoras. Sigue el llamado desde el Congreso estatal para que las empresas paguen los seguros contra robos a las escuelas que sufrieron afectaciones, pero los diputados podrán hacer mil llamados y no les van a hacer caso porque quien maneja este asunto es el gobierno federal y al parecer a los altos funcionarios de la Sepyc no les interesa molestar a los dueños de las aseguradoras y mucho menos tienen intenciones de gestionar recursos para las mejoras de los planteles desmantelados. Lo peor es que siguen los robos, pero la titular de la Sepyc, Graciela Domínguez Nava, dice no saber nada.

Endeudados. Quienes aseguran no poder dormir son los concesionarios del transporte urbano, por una parte no han recibido ningún apoyo por parte de las autoridades pese a que han estado trabajando durante la pandemia sacando solo para el diésel. Ya hubo quienes perdieron los camiones “Puro Sinaloa”, deuda que contrajeron durante la administración pasada y no pudieron pagar. Cada vez que aumenta el dólar les incrementa el costo de las refacciones, baja el dólar y las refacciones no bajan, explicó el líder transportista, Joel Camacho. A ellos todos los insumos les suben y no han actualizado la tarifa. En la actualidad están sufriendo escasez de combustible y el encarecimiento del mismo, por lo que llaman de forma urgente al gobernador Rubén Rocha Moya para que se reúnan con ellos. De acuerdo al concesionario hay transportistas que de plano ya no saben qué hacer para mantenerse en el oficio y si de plano no reciben ningún apoyo por parte del gobierno de perdida créditos baratos se van a ir a la quiebra total y muchas familias se quedarán en el desamparo.