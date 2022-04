La Glorieta

audima

Desfasada propuesta de Ferreiro. De nuevo le dan revés a otra propuesta del alcalde Jesús Estrada Ferreiro. A diferencia del primer edil de Culiacán, el gobernador Rubén Rocha no considera necesario que a los vacacionistas les pidan el certificado de vacunación anticovid-19 para ingresar a las playas y los centros recreativos durante los días de Semana Santa. El mandatario estatal considera que está demás andarle complicando la vida a los sinaloenses, sobre todo en las vacaciones próximas. Incluso, de forma sarcástica Rocha expuso que cómo andaría la gente en las playas sacando el baúl para mostrar el certificado, y consideró que ni el cubrebocas debe ser requisito porque ya no se puede estar haciendo apología de la pandemia. Hay que recordar que el primer edil culichi, Estrada, advirtió que quien no se haya vacunado no podría entrar a los balnearios no solo en Culiacán, sino también en Navolato, tomándose atribuciones que no les corresponden, pues en temas de medidas sanitarias durante la pandemia, la máxima autoridad -se supone- es el Consejo Estatal de Salud que preside el gobernador Rubén Rocha.

Molestia. Ya no hay alianza con el Partido Sinaloense, aclaró el gobernador Rubén Rocha tras enterarse de que el consejero nacional de Morena, Emilio Ulloa, vino a Sinaloa a brindarle el apoyo al Partido Sinaloense (PAS). El mandatario estatal expresó su molestia de que Ulloa no le haya hecho una sola llamada y que gastara en un avión para venir a defender una alianza que fue electoral y ya concluyó. También dejó en claro que con la alianza también ganó mucho el PAS, ya que tuvo varias diputaciones (ocho, aunque ya perdió dos), alcaldías y regidurías, además de que nombraron a la secretaria de turismo. En el caso de Héctor Melesio Cuén, actual secretario de salud, resaltó que es subordinado. Sin dudas estas declaraciones y sobre que el gobernador pide al PAS que no exija cosas demás, seguirá siendo tema en los próximos días, pues es evidente que las diferencias entre el mandatario estatal y el fundador y líder moral del PAS cada vez son más fuertes.

De campaña por Sinaloa. Este día por la tarde estará en Culiacán el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien en los últimos días ha estado muy activo por varios estados del país promoviendo la Revocación de Mandato, disfrazado su activismo como “cierre de campaña ciudadana”. El evento al que acudirá se ha denominado cierre nacional #QueSigaAMLO, a partir de las cinco de la tarde en el Parque Acuático. Justo este fin de semana circularon en redes sociales varias imágenes de Mario Delgado junto al secretario general de gobernación, Adán Augusto López Hernández, en el aeropuerto de Coahuila, lo que desató una andanada de críticas porque el funcionario federal presuntamente habría utilizado un avión oficial para hacer campaña partidista, pues la aeronave en la que se trasladó a ese estado del norte del país es de la Guardia Nacional.

Regularización chocolate, una realidad. Los interesados en regularizar sus vehículos de procedencia extranjera y que previamente hayan realizado el registro desde ayer en la plataforma que habilitó el Gobierno del Estado, podrán acudir a partir de hoy a las instalaciones de la Feria Ganadera en la capital sinaloense. Incluso el mandatario estatal, Rubén Rocha, confirmó ayer que durante estos primeros 15 días solo se hará este procedimiento en Culiacán y luego se trasladarán a otras ciudades. También reveló que aplicarán un descuento del 30 por ciento en el pago por el emplacamiento, lo que reducirá el pago a mil 853 pesos, lo que ayudará a apechugar el cobro adicional de 2 mil pesos como impuesto federal por la regularización. Quien está esperando esta oportunidad en todo el estado, debe saber que en Culiacán operarán en la Feria Ganadera, en Mazatlán y en Ahome será el Centro de Usos Múltiples, en Guasave será el estadio de beisbol y en Guamúchil el Centro de Convenciones.