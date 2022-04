La Glorieta

audima

Llegó el día. Autoridades del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa afirmaron que todo está listo para que los sinaloenses que lo deseen puedan participar en la consulta de Revocación de Mandato de este día, un hecho histórico que como alternativa democrática quedó establecida en la Ley en 2021 y fue solicitada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y sus simpatizantes. En Sinaloa la autoridad electoral instalará mil 346 mesas directivas de casilla que deberán abrir a las ocho de la mañana y cerrar a las seis de la tarde, desde luego, garantizando la oportunidad de participación a quien se haya sumado a la fila a esa hora de la tarde como límite. Incluso se espera que los resultados sean públicos hoy mismo antes de la media noche. Si usted, alguien de sus conocidos o familiares quiere participar, pero no saben a dónde acudir porque hay menos casillas y por tanto están más lejanas de donde vive, pude ingresar vía internet al sitio oficial del Instituto Nacional Electoral y buscar el apartado especial de Revocación de Mandato o enviar un mensaje vía WhatsApp al 5558097300. Es importante saber que en Culiacán habrá dos casillas especiales, instaladas una en la Central de Autobuses Milenium y otra más en el Centro Cívico Constitución. Recuerde que, aunque la vigencia de su credencial de elector haya terminado en el 2021, puede utilizarla para esta consulta.

¿Arreglo entre Estrada y diputados? Tras la serie de críticas que se hicieran en contra de los integrantes de la Federación de Abogados de Sinaloa (FAS) por haber presentado una solicitud de juicio político en contra del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, pero no la ratificaron y por ello el Congreso Local la desechó esta semana, el dirigente de dicho organismo, el abogado Julio Sergio Alvarado Andrade, arremetió en contra de la 64 Legislatura, de quienes no descarta que tengan un acuerdo con el presidente municipal de Culiacán para desechar no solo la solicitud que ellos presentaron, sino también las otras dos, pues adelantó tener conocimiento de que podrían no prosperar ante la no existencia de violaciones graves a la Constitución. Lo grave de este asunto, afirma, es que el Congreso debió haberles notificado que tenían solo tres días para ratificar la solicitud, pero no lo hizo, por lo que están valorando interponer una demanda de amparo contra el Poder Legislativo. Lamenta Julio Sergio haberse enterado por los medios y declaraciones de Feliciano Castro que la solicitud de ellos había sido desechada, pues ni para notificarle esa decisión tuvieron tiempo los diputados, por lo que insiste en la posibilidad de que los legisladores pudieran estar allanándole el camino a Estrada.

Los tratan como cómplices de espías. Con mensajes como el de “No somos espías ni somos cómplices”, así se manifestaron este fin de semana integrantes del cuerpo de seguridad del Palacio de Gobierno, quienes acusan que luego de que el gobernador Rubén Rocha Moya hiciera público haber encontrado alrededor de 10 cámaras de video ocultas en los plafones del techo de su despacho y en las oficinas del secretario general de gobierno, Enrique Inzunza, la de Bienestar Ruth Díaz Gurría y en la de Administración y Finanzas de Enrique Díaz Vega. Ese día el mandatario estatal señaló que en la instalación de los artefactos empleados para el espionaje debió existir complicidad de los elementos de seguridad, por lo que lo policías aseguran que han sido tratados de forma inhumana, además de estar acusados de algo que aseguran no haber hecho. Por lo pronto, ya fueron removidos.

Días para reflexionar. Para quienes en los días de Semana Santa acostumbran quedarse en la ciudad y acudir a la celebración que realiza la Iglesia Católica, sobre todo la escenificación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, deben saber que las actividades inician este domingo de Ramos. Si desea consultar el programa completo, puede hacerlo en la página de Facebook de la Diócesis de Culiacán.