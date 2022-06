La Glorieta

audima

Que sí le van a cantar las golondrinas. Por los pasillos del Congreso se dice que no tiene vuelta de hoja la destitución de Jesús Estrada Ferreiro, que es cuestión de días o de horas. Algunos legisladores consideran que ya no tiene caso engancharse con él ni contestarle sobre que sueñan con que lo van a correr porque ya se va y su carrera política ya se acabó. Ante las acusaciones de terrorismo del alcalde, los legisladores van a dar su postura cuando sea prudente. Trabajadores del Ayuntamiento aseguran que al alcalde ya no le sabe ni el azúcar porque ya presiente que sus días están contados.

DE ENSUEÑO. Para los funcionarios y los ciudadanos, es un hartazgo acudir a los eventos del alcalde Jesús Estrada Ferreiro porque son tediosos y aburridos. Ayer, durante la presentación de su Plan Municipal de Desarrollo, el alcalde le dedicó varios minutos a despotricar contra los diputados, el secretario general de Gobierno y el gobernador. A culparlos porque el Ayuntamiento no recibe suficiente recursos para hacer obras. Volvió a cuestionar si los diputados le han frenado la forma de conseguir recursos porque le estorba a alguien para las elecciones de 2024. Habló de las necesidades que tuvieron muchas personas durante la pandemia, de este tema nada tiene que decir el alcalde porque el Ayuntamiento no ayudó a la ciudadanía y la única vez que lo hizo fue descontándole un recurso a los trabajadores y comprando despensas demasiado raquíticas. En vez de presentar el Plan Municipal de Desarrollo, el alcalde se dedicó a quejarse y hacerse la víctima, y más de un asistente prefirió mejor ver su celular o bostezar mientras el alcalde realizaba las mismas quejas de todos los días.

CIEGO Y MUDO. El tema de la mala calidad de los uniformes de los policías municipales de Culiacán lo sabe el alcalde desde que inició su administración, y prefirió hacer oídos sordos. Mucho se ha expuesto que las telas de las camisas y los pantalones se decoloran fácilmente y se rompen, que las botas son de mala calidad y no son aptas para las funciones de los agentes, que los cascos de los policías en bicicleta son como los que usan los niños cuando van a aprender a andar en bici, que mucho policías prefieren endeudarse para no dar vergüenza con el uniforme; todo esto lo sabe desde hace mucho el alcalde, pero prefirió estar metido en pleitos y mitotes con diversos sectores a responderles a los agentes. Hay que estar vigilantes si cambian los chalecos antibalas que están a punto de caducar y en caso de que no lo hagan que desde la Policía Municipal o un organismo ciudadano lo denuncien por negligente. Eso sí, el secretario de Seguridad, Mauricio García, trae camisas, pantalones y botas de marca, y solo para andar en la oficina; y quedando bien con el alcalde porque no le ha dado resultados al pueblo de Culiacán. Es obvio que Estrada Ferreiro no va a investigar quién hizo las compras de estos uniformes corrientes, y lo más probable es que se quiera desquitar con los policías por haber dado esta información.

CERTIDUMBRE. Tras la denuncia pública realizada por textileros de que estaba en riesgo la confección de uniformes escolares gratuitos, el secretario de Economía, Javier Gaxiola, se reunió con los textileros y les anunció que les entregará un anticipo para la compra de materia primas.