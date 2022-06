La Glorieta

audima

GENIO Y FIGURA. Exhibir la pobreza y la entrega de dádivas es una costumbre que muchos políticos de la vieja guardia acostumbran hacer, pero también la han aprendido los nuevos. Imágenes de una señora mayor en silla de ruedas al lado de una despensa y por el otro la diputada por Morena Victoria Sánchez muy sonriente fue muy criticada en redes sociales. Qué bueno que la diputada brinde apoyo de despensas a las personas con necesidades, pero este apoyo no solo debe ser para la foto y de ocasión, sino realmente que sea algo que perdure. También debería tener más humildad, ya que quien quiere en realidad ayudar no se exhibe ni exhibe a personas vulnerables; como dice el dicho “que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda”. La imagen de la foto retrata dos mundos, el mundo de aquellas personas que carecen de todo y de los políticos que son el otro extremo: que ganan demasiado.

LA COMISIÓN Estatal de Búsqueda quedó muy mal en el caso de Ceci Patricia Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, quien vino a Sinaloa a buscar a su hijo Alejandro, quien fue privado de la libertad el 30 de octubre de 2015 en Los Mochis. Los de la brigada de la comisión dirigida por Víctor Manuel Pérez la acompañaron dos días y luego la abandonaron a su suerte pese al peligro que representa. Con esta acción queda evidenciada la poca empatía del comisionado, quien llegó al puesto muy bien recomendado y se esperaba mucho de él. Al momento, el comisionado no ha informado qué se está haciendo en la comisión y muchas madres de familia, así como Ceci tienen que salir por sí mismas a buscar a sus hijos, poniendo en riesgo su propia vida. En el tema de los desaparecidos, el gobernador prometió mucho sobre todo que se iba a trabajar en la prevención, pero se siguen registrando ‘levantones’ y desapariciones y el trabajo de la comisión simplemente no se ve.

MIENTRAS que por una parte el gobernador Rubén Rocha dice que en su gobierno todos tienen cabida y se han integrado a su gabinete panistas, pasistas y priistas, el secretario de Agricultura y Ganadería, Jaime Montes Salas, no recibe a la presidenta del PRI en Sinaloa, Cinthia Valenzuela. Es como el funcionario estatal creyera que solo tienen derecho a ser atendidos los que militan en Morena. Serapio Vargas ya intervino a favor de Valenzuela, pero no ha podido convencer a Montes de que la atienda. El gobernador Rubén Rocha debe estar atento a este funcionario, pues él mismo les ha pedido a sus secretarios que atiendan a los ciudadanos sin distingo, pero Montes ha hecho caso omiso, es como si estuviera pidiendo a gritos ser removido.

TAL Y CUAL fuera un acto de revanchismo, los comerciantes del centro fueron excluidos del Plan Municipal de Desarrollo. No se contempla el remozamiento de las calles del centro pese a que una gran cantidad de ellas están en muy mal estado. Los comerciantes se sienten decepcionados de Estrada Ferreiro por la exclusión que les hizo, pero no deben extrañarse porque esto pase, ya que era demasiado obvio que los va a dejar fuera de todos los programas que pueda.