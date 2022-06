La Glorieta

CONTENTOS ESTÁN muchos ciudadanos porque el alcalde Juan de Dios Gámez quitó la tarifa de 20 pesos del estacionamiento del parque Culiacán 87. Esta medida recaudadora había alejado a mucho ciudadanos de este parque recreativo porque consideraban muy injusto que se les estuviera cobrando el estacionamiento en un espacio público. El presidente municipal también quitó los maceteros que bloqueaban una calle en el centro de la ciudad, lo que alegró mucho a los comerciantes. Todo indica que Gámez no va a dejar ninguna medida recaudatoria o restrictiva que implementó Jesús Estrada Ferreiro y que molestó a muchos ciudadanos, por eso lo más probable es que le diga “gracias, pero no” a la asesoría que le ofreció Estrada.

QUE FUE A VACUNARSE a Estados Unidos, asegura Jesús Estrada, pero siempre no se vacunó porque se enfermó de la garganta. Tras haber estado unos días en el vecino país creando gran especulación entre los culiacanenses, el exalcalde convocó a una conferencia de prensa en su despacho y aseguró que no hizo nada indebido durante su administración. En la conferencia se negó a contestar sobre todo los cuestionamientos que implicaban al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque, aunque lo niegue, es claro que su amigo del Palacio Nacional le dio la espalda. En la conferencia de prensa, Estrada dijo que no le habían notificado del desafuero y, ¡sorpresa!, que le va llegando el documento. Se dijo abierto a tener una plática con el gobernador y aseguró que no está para andar peleando puestos. Apeló a que la fiscal Sara Bruna, al ser mujer, sea honesta y lleve su proceso con ética. Ayer, Estrada acudiría a la Fiscalía, bueno, por lo menos eso dijo. El tema Estrada dará mucho de qué hablar en los próximos días.

LOS CAMBIOS de gabinete del Ayuntamiento eran obvios, y tras la renuncia de Érick Herrera y Cairo, quien fuera secretario del exalcalde Estrada Ferreiro, le dieron las gracias a quien era su jefe de comunicación, Vladimir Oviedo. El lugar de Érick lo ocupará Iztel Núñez; y el de Vladimir, Alonso Ramírez, que fue director del Instituto Municipal de la Juventud durante los primeros tres años de gobierno de Ferreiro. Se espera que Juan de Dios Gámez haya puesto a la persona adecuada para atender a los periodistas porque, sin duda, el talón de Aquiles de la pasada administración fue comunicación. Lo que se dice en los pasillos del Palacio Municipal es que esta semana saldrán también la tesorera Issel Guillermina Soto y el secretario del Ayuntamiento Othón Herrera y Cairo. Que tengan tantita vergüenza y renuncien, es lo que les piden algunos ciudadanos a todos los defensores de Ferreiro.

SE DESLINDA el Congreso del Estado, no participa en las marchas de la Diversidad Sexual 2022. El Congreso no participa en la organización, se lee en un comunicado emitido por este órgano. “Los legisladores manifestamos nuestro respeto, reconocimiento y nos declaramos aliados de la comunidad LGBTTTIQ+ sinaloense y aplaudimos la realización de ambas marchas”, expusieron. Esto porque se le atribuye la organización de una marcha a la diputada Almendra Negrete, quien se sentía respaldada por los legisladores, mientras que otro organismo está organizando otra.