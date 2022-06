La Glorieta

YOLANDA MARTÍNEZ sería removida ayer de Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Culiacán, lo dijo el alcalde Juan de Dios Gámez, lo que motivó su salida es que escuchó muchas quejas de los trabajadores. Se acaba una época de oscurantismo y terror en la administración municipal porque muchos de los trabajadores fueron víctimas de amenazas. Al diputado Pedro Villegas Lobo también le dio mucho gusto este despido y a través de su Facebook publicó: “Cabe mencionar que la directora contrató a varios familiares en el Ayuntamiento de Culiacán y ejerció abuso de poder, según las quejas de los trabajadores. Hoy, los trabajadores celebran y cuentan las horas para su despido. Excelente decisión del presidente Juan de Dios Mendívil”. En el caso de Yolanda, lo que derramó el agua del vaso fue la corona fúnebre que alguien le mandó con el fin de hacer la denuncia pública del presunto maltrato laboral.

JULIO DUARTE al parecer, no saldrá bien de este tema de las plazas que fueron entregadas durante la administración de Jesús Estrada Ferreiro. Lo extraño es que el líder sindical de los trabajadores del Ayuntamiento no ha salido a declarar por qué se entregaron plazas a allegados al exalcalde si se suponía que no se llevaban bien ¿a caso la supuesta rivalidad entre ellos era simulada? Son muchos los trabajadores que tienen muchos años trabajando que se preguntan el porqué se privilegio a presuntos ‘aviadores’ para basificarlos y por qué el líder sindical lo permitió. ¿Duarte Apán aceptará que dio las plazas como negociación a mantener las prestaciones o solo por quedar bien con Ferreiro?, estas preguntas son las que tiene que responder.

A CASI NADA de tener su primera manifestación, estuvo Juan de Dios Gámez Mendívil, ya que los policías jubilados, mismos que contribuyeron a la salida de Jesús Estrada Ferreiro, se iban a plantar este día en el Palacio Municipal porque no los había recibido ni dado fecha para el pago de la primas de jubilación que quedaron pendientes. Ya por la tarde, la abogada Yesenia Rojo anunció que la protesta se suspendía porque ya los iban a recibir.

¿A QUÉ LE TEMEN? Ni los regidores ni la alcaldesa de Navolato, Margoth Urrea, quisieron que las sesiones de cabildo fueran transmitidas en vivo y, de esa forma, los ciudadanos pudieran enterarse de lo que allí se aprueba. Fue la regidora Ivette Valenzuela quien presentó un punto de acuerdo para que las sesiones fueran expuestas al público, pero no quisieron. ¿A qué le temerán los regidores y la alcaldesa? Porque mientras que otros Ayuntamientos y una gran cantidad de dependencias públicas han avanzado en lo referente a la transparencia y tecnología, ellos se quedan rezagados.

POR MÁS que la mamá de Kenia María, asesinada de forma brutal por su pareja, pidió al gobernador y la Fiscalía que el caso no se fuera por el procedimiento abreviado y se procediera por el juicio para que el presunto asesino pudiera alcanzar la pena máxima, sus ruegos no tuvieron eco. Es inconcebible que, por un lado, se condenen los feminicidios y por otro que la Fiscalía, para ahorrar tiempo y recurso, opte por el procedimiento abreviado.