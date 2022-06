La Glorieta

La diputada Merary Villegas trae de bandera electoral los apagones de la Comisión Federal de Electricidad y se comprometió a estar al pendiente y hacer gestiones para que se solucione este problema. Si es necesario, está dispuesta a sacrificarse y viajar a la Ciudad de México para ver qué hace falta para que el servicio de la CFE mejore. Tras andar de entrevista tras entrevista y hasta decir que los apagones eran por el polvo de los transformadores, horas después, tras la caída de una lluvia en Culiacán, se registró un apagón en diversos sectores y en algunos se extendió por horas. Ciudadanos van a estar al pendiente de cómo la legisladora atiende este tema tomando en cuenta que lo que se requiere es invertirle recursos, y desde el gobierno federal no se están entregando los recursos suficientes para el mantenimiento de las subestaciones y transformadores de la CFE. Ojalá que la diputada no se dé un quemón en este tema. Ahora sí que tiene que cumplir porque, de no hacerlo, puede afectar su carrera política, en la cual es obvio que quiere seguir.

Millonarias pérdidas provocaron los apagones de la Comisión Federal de Electricidad en el sector centro de la ciudad, ya que, por las altas temperaturas, en algunos establecimiento no pudieron laborar durante las primeras horas de la mañana de ayer. Se estimaba que algunos negocios del primer cuadro de la ciudad habían tenido pérdidas por más de 3 millones de pesos. Además de las pérdidas generadas porque la energía eléctrica se suspendió por horas, también provocó muchas molestias entre los afectados, que consideran que no merecen tener un servicio tan deficiente. Más se molestaron los habitantes de las 120 colonias en donde se afectó el servicio de agua potable.

No acepta la disculpa ofrecida por el gobernador Rubén Rocha, dijo la diputada por Morena Aurelia Leal López, no las acepta porque el mandatario estatal dijo que la indirecta de que hubo personas que se hicieron pasar por indígenas para ocupar una curul no fue para ella. La legisladora negó que lo vaya a denunciar por violencia política y discriminación. En su caso, señaló que está integrando un expediente con pruebas de ataques a su persona desde la campaña política de 2021, porque ella no es ninguna “gandalla”. Le recomienda al mandatario estatal que les pida disculpas a los pueblos originarios y consideró que son argumentos muy débiles solicitar que se hable un dialecto para decir que una persona sea indígena. La legisladora considera que los indígenas deberían estar agradecidos de que haya una persona que sí los está representando bien. Muy sencillita suena.

Solito dejaron llegar a Jesús Estrada Ferreiro a la audiencia en donde tenía que responder por los delitos de abuso de poder y discriminación. El expresidente llegó serio al lugar, y en la sala estuvo muy atento, pero se negó el derecho a declarar. Al salir, se dijo tranquilo por tener la conciencia tranquila. Por la tarde, el exalcalde publicó en sus redes sociales una imagen en su despacho y aseguró: “me siento tranquilo y mi conciencia está en paz. Dios y mi esposa Lupita y un buen equipo de abogado me acompañan, nos vemos mañana”. Este día será su audiencia inicial por desempeño irregular de la función pública y, de acuerdo a la suspensión provisional del amparo que interpuso para no ser aprehendido, tiene una imprecisión y no lo protege.